【歎息橋】精選11個絕美場景　香港打卡靚位不輸比利時

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》上周起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，除了在鏡頭調度、非線性敘事手法方面均顛覆傳統掀起討論，劇集的畫面構圖亦深得觀眾喜愛，連在劇中飾演Joyce的衛詩雅早前接受訪問時也大讚劇內有很多漂亮的畫面：「最厲害的賣點是隨便停在一格都可以當海報，它的擺位是漂亮到這個地步！」除了導演的功力不容忽視，取景的部分亦功不可抹！《歎息橋》為了達到完美結果，更大手筆地飛到比利時拍攝，記者就為你盤點了《歎息橋》的十大拍攝場景，讓觀眾可以親自到場景打卡！

《歎息橋》飛往比利時取景，當中有不少極美畫面。（劇集截圖）

一見鍾情橋

劇集取名為《歎息橋》，監製林保怡在接受《講畀大東廳》訪問時說到，劇組原意真的想飛往威尼斯真的嘆息橋（Ponte dei Sospiri）拍攝，但受當地拍攝時數所限，唯有移師到比利時，並以布魯日（Brugge）的「一見鍾情橋」（St. Bonifacius Bridge）代替。這是細Joyce（楊偲泳飾）再遇細Thomas（陳健朗飾）的地方，也是大Joyce與大Thomas走着走着再次到達的地方，對二人的關係而言亦別具意義。

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MASSAM

在《歎息橋》中除了家中的戲份以外，出場率最高的就不得不提Thomas（林保怡飾）與Sammy（周家怡飾）共同經營的餐廳MASSAM，拉丁文是「生麵糰」的意思，其實餐廳名字暗藏二人名字的合寫（MASSAM=ThoMAS + SAMmy），現實中MASSAM是位於西營盤的高級西餐廳；但最新劇情說到由於Thomas無心的一句「邊個同佢一家人？」狠狠地傷了Sammy的心，令她決意離開二人的心血結晶。

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燒酌吧

然後是由Joyce爸爸（秦沛飾）經營的燒酌吧，這家燒酌吧可說拉扯了另一個三角關係，由於Joyce爸爸病倒，Joyce着Ken（陳奐仁飾）幫忙打理燒酌吧，Ken則找來有過一夜情關係的前上司Catherine（伍詠薇飾）作員工。《歎息橋》中的燒酌吧為LMF成員Davy於尖沙咀開設的日本燒酎吧，從劇中陳設的酒櫃可見，店內有過百款燒酎，是為喜愛燒酎人士的首選之地。

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至於甚多觀眾關注Thomas在約會後送Joyce回家時，樓下的外觀明明是豪宅，當Thomas下次上樓按門鐘時，走廊的外觀卻與樓下不符地殘舊、甚至有點年代感，有明顯的落差，導演肥波在接受訪問時談到這個落差是刻意的安排，亦代表了Thomas的心理變化，他說：「呢個大廈門口只喺Thomas視點出現，Thomas同Joyce睇完戲嘅回憶係美好，所以Thomas見到嘅嘢係美好嘅；後來Thomas打完電話畀Joyce已經開始懷疑，跟住佢嘅記憶都變到唔靚！」