【飛虎之雷霆極戰．劇透】馬明的槍終於要開　原來為咗救佢一命

《飛虎之雷霆極戰》第十五集劇透

《飛虎之雷霆極戰》上回講到，最新一集《飛虎之雷霆極戰》內容，總部發生命案，家成（苗僑偉飾）飽受困憂，因而冷落芳心暗許的敏儀（蒙嘉慧飾），雙方感情停濟不前。永飛（梁競徽飾）傷勢未見起色，萬念俱灰，文龍（吳卓羲飾）不願放棄摯友，力勸永飛重新振作，特意安排探望蘭姨（李麗麗飾），永飛聲淚俱下道盡一切辛酸，惟蘭姨依然毫無反應，永飛心如刀割。國棟（黃宗澤飾）貼身保護皓月（張曦雯飾），藉故開啟其男友生前的遊戲帳號查探，果然發現神秘聯絡人，家成卻帶來A Team無限期休假的消息，國棟無法繼續追查，對皓月的安危更是擔憂。夜深，皓月潛離安全屋，秘密與神秘人會面，皓月原來一直隸屬特工組織，隱藏身份潛伏香港。特工決定利用國棟追查晶片下落，並且對抗俄國特工，坐收漁人之利。另一邊廂，為了皓月的安危，國棟私下請求浩然（馬國明飾）協助，浩然深明事有蹊蹺，卻因家庭負擔猶豫不決，幾經掙扎還是決定深入虎穴，追查電腦遊戲的幕後真相。

兩個密密斟。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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最新一集《飛虎之雷霆極戰》內容，浩然對電腦遊戲作深入調查，與國棟分析神秘聯絡人的背景與目的，國棟突然收到皓月求救，浩然跟隨國棟趕到現場，成功掩護皓月離開，國棟為救浩然以身抵擋炸彈，危急關頭，浩然終於衝破畏槍障礙，一槍擊斃特工。槍擊案造成無辜死亡，朱議員帶領大批群眾與記者示威，處長受盡公眾及保安局的壓逼，無奈決定解散A Team。國棟緊急進行手術，生死未卜，戰友憂心忡忡；溫海（麥長青飾）針對特殊小隊，乘機借題發揮造謠。面對連番挫敗，家成感到空虛無助，敏儀沉默相伴，兩顆心漸漸走近。國棟雙眼受創，文龍與浩然切夜守候，還得到皓月悉心照料，只是連她也沒能分清，到底是出於真心還是任務需要。A Team最後一次集合，所有成員全副裝備自發操練，眾人信念一致，無奈家成仍是要宣佈解散。國棟休養期間，一位稀客突然來訪汪家，國棟隔著紗布，還沒看清眼前的身影，竟然就是歐陽正（林嘉華飾）。笑裡藏刀的歐陽正貿然來訪，志強（姜大衛飾）表現隱晦，國棟暗感擔憂。志強再三拒絕合作邀請，正重提有關卓天萊（陳山聰飾）的前塵往事，予以嚴厲威嚇，志強不敢違抗。

又有嘢密斟。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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