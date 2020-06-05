多圖｜千萬網紅Alexis Ren完美身材吸粉絲　走出厭食症陰霾更美麗

現年23歲的美國模特兒兼超級網紅Alexis Ren，在IG坐擁近一千四百萬粉絲，她除了以甜美樣子和完美身形迷倒粉絲外，當年跟前男友Jay Alvarrez的網紅放閃照也令她粉絲暴增。

現時Alexis Ren身形健康。（Instagram@alexisren）

Alexis Ren的完美身段和無數「呃Like相」背後，花了不少時間去保持和做運動，更曾因此患上厭食症並且過度運動。在她17歲時，媽媽因乳癌去世，她頓時失去依靠，之後為了令自己開心起來，所以她吃喜歡的東西，但她的經理人說她太肥，叫她減肥，否則不能繼續她的模特兒事業。她開始不停的做運動和節食，她說她為了減肥，做盡了一切相信是母親不想她做的事。跟前男友Jay Alvarrez在一起後不時周遊列國，卻令她的厭食症惡化，因為她覺得︰「人們喜歡我只是因為我的性感身材」，因此情況變差。2017年，跟Jay Alvarrez分手後，大半年沒有去旅遊，她開始正視問題，慢慢得到改善，她不再骨瘦如柴，反而變得健美，活得健康。去年她跟美國演員Noah Centineo傳緋聞。現時她有自己的網站教大家做運動，並繼續在她的IG放靚相，不過身形比起以前明顯更健康美麗。

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