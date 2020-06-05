內地素人「仙女級」外貌爆紅　似周揚青海邊戲水靚到O嘴

眾所周知，內地網紅周揚青同女星劉亦菲都是大美人，近日內地就有一名素人模特兒就被指神似她們，外表出眾之餘氣質更不凡，所拍攝的美照受到討論更一度紅到台灣，受到台灣網友的熱捧，直言她整個人實在太完美，顏值與身材根本就是仙女級別。

這位素人模特兒因為為內地著名女攝影師「待安娜」拍攝照片而爆紅，最近拍攝的新作為《君君！你怎麼這麼好看》而令她知名度急升，更引來台灣網友一致性有讚無彈。根據該作品的題作，猜測這位素人模特兒的名字應該叫君君，但她的微博則沒有顯示任何姓名，只以英文與數字「Aie73hek」作為微博帳號稱呼。

這位素人模特兒好有日系Feel。（待安娜微博圖片）

雖然大家不知道她的真實姓名，但她的漂亮程度已經令大家牢牢緊記在腦海中了。長相甜美有氣質的她，屬於濃眉大眼型的美女，非常有日系的感覺，除了五官出眾之外，她同時亦擁有傲人的好身材，就在此次作品中她就以夏日為題與陽光玩遊戲，身穿白色泳衣，彼着長髮在白雲與大海的陪襯下玩樂，更擺出不同的Pose展現其模特兒專業，搞到台灣網友們都直言「想和她一起聽海哭的聲音」這一種類型的美女打動了不少男人心。

外貌出眾之餘身材還那麼好。（待安娜微博圖片）

「Aie73hek」除了在海灘展現性感風之外，她更在室內大玩居家風，戴上眼鏡頭髮蓬鬆的她給人一種庸懶Feel，就連起床飲水都特別靚過人。除此之外，在室內身穿吊帶黑色喱士內衣的她，更展現嫵媚的眼神大玩誘惑，庸懶地坐在沙發﹑窗口中發呆，更趴在圓桌上擺出性感姿勢，這一輯照片讓不少網友看到心心眼。更有網友直言她的外表與內地網紅周揚青相似，翻看二人的照片她們其實都是屬於眼大大﹑鼻高高的美女，最主要的是她們影相的風格偏日系，所以令人覺得神似。

身材非常出眾。（待安娜微博圖片）

同周揚青有幾分似樣。（待安娜﹑周揚青微博圖片）

被網友稱為「人間天使」的她側面更與劉亦菲相似，身穿白色衣服的她彼着長髮呆坐在叢林中，側面地仰望天空發呆，整個畫面有不食人間煙火的感覺，與「神仙姐姐」劉亦菲的氣質不相伯仲。集氣質與性感一身的「Aie73hek」360度零死角，完美外形令不少網友讚不絕口，更令女性網友羨慕不已，大家紛紛留言道：「性感尤物」﹑「美到落淚」﹑「這妹妹絕了」﹑「我暈了太好看了」等，漂亮到難以用言語表達。

氣質出眾同劉亦菲相似。（photographer008﹑劉亦菲微博圖片）