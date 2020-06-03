「港珠澳大橋」拍劇集成獻禮　陳道明演男一做總工程師

為了慶祝中華人民共和國建國70周年，由去年開始已經有不少影視作品推出作為獻禮片。而其中一部獻禮電視劇《大橋》早年就宣布會開拍，繼早前傳出將找來「國家一級演員」陳道明搭擋實力派演員劉敏濤出演之後，近日就盛傳「流量男星」王一博﹑肖戰會再聯手加盟出演該劇，搞到不少網友為之興奮，劇集未播已經掀起討論潮。

「港珠澳大橋」被拍成電視台劇《大橋》。（深扒王微博圖片）

《大橋》早在2018年就已經宣布會開拍，由內地著名編劇家陸天明編劇。故事背景以「港珠澳大橋」為主軸，講述面對國外的工程技術封鎖與天價的咨詢費，在總工程師賀不違的帶領下成立了一支由老﹑中﹑青組成的技術團隊，來解決中國在這個領域中的技術空白。當中還有一群年輕工程師加盟，在賀不違的帶領下走一條自主創新的道路，最後歷經多年的努力打拼，在大灣區打造了一座震驚世界的大橋，改變了世界對中國工程人的看法。

該劇原本預計在去年11月開機拍攝，但因為新冠病毒（COVID-19）的肆虐所以暫停拍攝，現時仍未知道何時復工。而男主角賀不違早前就盛傳由陳道明主演，而女主角肖慧芳就找來劉敏濤出演。二人均是內地著名演技派資深演員，每每出演的影視作品都具有口碑，所以網友都對該劇非常有信心，相信是一部高質素的電視劇。

陳道明同劉敏濤都是實力派演員。（視覺中國）

而該劇中會出現的多位年青工程師扮演者，近日就盛傳由王一博﹑肖戰有份出演。消息傳開之後令到不少網友非常興奮，事關假若成真他們將會是繼劇集《陳情令》之後二次聯手合作，相信二人的流量相加會掀起話題。畢竟他們去年憑《陳情令》成為當紅炸子雞，無論出席任何活動都廣吸人流，而且這一對「忘羨CP」更在全國展開《陳情令》的演唱會，幾乎坐無虛席。

王一博﹑肖戰有機會出演。（視覺中國）

雖然目前只是猜測的狀態，但有細心的網友則發現肖戰的出演機率極高。因為《大橋》的投資方之一是「星源天華」，而肖戰的經理人王力威就是「星源天華」的大股東，所以肖戰能出演該劇不足為奇，而且該劇集更是作為獻禮劇意義非凡，所以他出演的機會比王一博高。

肖戰的出演機率較高。（視覺中國）