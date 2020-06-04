【親愛的請放鬆】古力娜扎被指剋死父親　難忍網絡暴力甩頭髮

有「新疆四美」之稱的古力娜扎，因為擁有出眾的外表所以一出道即引來不少關注。人紅可惜大部份對她都是惡評，之後在2015年與男星張翰公開認愛，在這一段時間她幾乎成為眾矢之的，連環遭受攻擊，不斷被人搬上台責罵，當時她幾乎是做什麼講什麼都是錯的。

近日，她就獲邀上綜藝節目《親愛的請放鬆》大談過去的點滴，直認網絡暴力帶給她好大傷害，壓力大到連講一句說話亦要三思而後行，可見當時的她日子是過得不容易。

古力娜扎大談網絡暴力帶給她的影響。（影片截圖）

在節目中古力娜扎回憶起網絡暴力事件，她直言曾一度令她感到好大壓力。在被針對瘋狂指責的那個時候，她一度害怕到做任何事亦要深思熟慮，當時她其實好討厭自己，她說道：「我那個時候很不自信，我最討厭的就是我那Z個時候的階段，小心翼翼到我說每句話我都要經過腦子。我就會想，我要說這句話會不會有問題，是不是這句話我一說錯之後，全世界的人都會討厭我。」可見她的壓力超大，曾因為如此她一度想退出微博，她在節目《偶像來了》說道：「就有一次我爸媽很生氣，居然就要把手機沒收，我就說我想退出微博。」

一度講到喊。（影片截圖）

另外，當年在《偶像來了》這個節目中，她一度因為網絡壓力而在眾嘉賓面前爆喊惹來不少爭議。在多年後的今日她再次回應當時爆喊的原因，同時直言當年的爆喊片段是她目前為止最不願意看的片段：「就是我上那個節目然後哭了，我覺得那個時候我好像就有一點迷失了自己，因為其實我從小的生長環境，然後我周圍的朋友，我的家人都是非常健康的，我覺得我從小就是一個很幸福的孩子。我一路以來其實都挺順利的，其實那個階段我為什麼那麼的脆弱，是因為我父親去世了，然後那個時候就有留言說，你的父親是你「剋死」的，然後你就等着在太平間見你媽吧，我覺得這個太狠了。就是你可以罵我醜，你可以罵我演技不好，你甚麼都可以罵我。」原來當年的她是因為這個原因而爆喊，亦因為網友的惡言令她一度無法釋懷。

在《偶像來了》壓力大到爆喊。（影片截圖）

有「招黑體質」（莫名其妙被罵）的她一度令媽媽非常擔心，而她的媽媽曾接受內地媒體訪問時更爆出，古力娜扎受到言論的困擾而掉頭髮：「頭髮掉到滿地都是，那個白的那個地磚全是頭髮。」一路走來可見她是不易。

同張翰拍拖引來最多非議。（娛樂圈小青年微博圖片）