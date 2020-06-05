ERROR自救TV｜再培訓勢要成為宇宙天團　保錡被爆睇性愛技巧書？

ViuTV全新節目《ERROR自救TV》將於下周一（8日）起，逢星期一至五晚上11時播映。節目為ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、吳保錡（保錡）、郭嘉駿（193）度身訂造的「再培訓」節目，讓他們反省過往一年的表現，並針對個人弱點加強訓練及接受挑戰，利用自己的優勢鋤強扶弱，務求在變化萬千的社會中自救，令ERROR成為新一代宇宙天團！

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下周一（8日）晚播出的首集，ERROR成員檢討各自的優點及缺點，保錡指自己平日多看書，說話中富有哲學理論，肥仔大爆保錡看的書多數與「性愛技巧」有關，阿Dee加把嘴指保錡有本書關於「牛郎」；肥仔則自言優點是「懦弱」，令自己「唔敢出去玩、遲到」，另外三子卻指「太早到」是肥仔的缺點，令其他人誤會他們遲到！

據知，《ERROR自救TV》每集均會找來不同嘉賓與成員一起進行各項挑戰，今集黃夏蕙（夏蕙姨）神秘登場，擔任導師傳授「定格大法」，令ERROR跳舞技巧大躍進，四子接受End Pose挑戰擺出各式各樣奇怪動作，相當搞笑！已揭露的嘉賓包括同為《全民造星》出身的阿神（曾贊學）及Tank（梁德忠）、《造星II》的師弟Will（羅卓華）、Brian（阮頌揚）及Jerry（潘俊維），眾人實行不顧形象，令觀眾更期待ERROR成員與他們的化學作用。