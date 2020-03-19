ERROR拍一周年特輯各自精彩　保錡：唔會好似以前咁搵黐線嘢挑戰

ViuTV選秀節目《全民造星》打造出MIRROR及ERROR兩個男團，原來在不知不覺間，兩個團體已經出道逾一年，近日ERROR成員就正忙於拍攝《ERROR出道一周年特輯》，據成員保錡（吳保錡）透露，節目將在五月放映，是次節目主題為夢想、一直以來想做的事，而ERROR四位成員則需要各自決定自己部份的拍攝主題。

保錡與阿神同為《全民造星》出身，彼此之間的火花不錯。

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保錡的部份是找了一些藝人朋友合作或是Crossover：「係突破自己嘅一個挑戰，我覺得會比以前好，唔會好似以前咁搵黐線嘢挑戰，作為藝人嚟講係好事，始終會長遠啲。」保錡與同為《全民造星》出身的阿神（曾贊學）日前到中環遮打花園進行外景拍攝：「同阿神嘅合作喺香港應該第一隊人咁樣玩，我好希望日後可以同阿神有綜藝節目，因為我哋嘅火花真係好好，好肯定我哋會畀到歡樂香港人。」阿神也說跟ERROR合作有團體一分子的感覺：「上年佢哋拍嘅節目我幾乎都有參與。」

保錡又透露另外還找了本地樂隊Dusty Bottle個JNY當嘉賓，而他們會有怎樣的合作、還有什麼嘉賓，就要留意節目播出了。（Instagram／@jnybeatzz）

在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐的情況下進行外景拍攝，保錡談到每天的確診數字均不斷上升一定會有擔心，但是基本的防疫措施都會做足：「戴口罩、搓手液，但拍嘢時始終冇得戴口罩。」阿神亦有同樣的擔心：「之前出去做《今日疫情》，就算卜咪都有戴口罩，嗰日拍攝時冇得戴，因為條橋一定要喺嗰個地方做，所以冇得擔心，一停機都有戴返口罩同用搓手液。」