【打天下】花姐開綠燈批准拍親熱戲　AK@MIRROR對戲談善言會怕醜

ViuTV劇集《打天下》以空手道為主題，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集以空手道為主題，講述一位退隱多年再復出的空手道高手馬剛正（歐錦棠飾），帶領準奧運空手道選手莊惠（談善言飾）、小混混關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）以及新移民高中生凌小玥（葉麗娜飾）追逐空手道夢的熱血勵志故事。

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AK拍親熱戲前跟花姐備案

劇中關志浩（Anson Kong／AK@MIRROR飾）確定自己對莊惠（談善言飾）的心意，更在睡夢中向對方表白。AK表示起初得知有感情戲或會有親熱鏡頭時，十分緊張和尷尬，他又指大部份時間都與MIRROR成員相處，笑言：「傾得最多嘅女性係花姐」。AK表示早已向花姐備案或會有親熱戲份，更獲得批准：「花姐話冇所謂呀，拍囉。不過自己就暫時唔想有親熱戲住，因為怕尷尬。」



對於有粉絲已經「呷醋」表示不可以親吻，他笑言戲份不在自己的控制之內，更大賣關子：「唔劇透住，想知可唔可以錫嘅話，大家就要追劇先知喇！」至於劇中有大量的打鬥場面，AK笑言早已做好準備，不介意受傷。他指：「棠哥係片場都好錫著我，所以完全唔擔心受傷會拖累MIRROR。」