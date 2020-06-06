Angelababy意外曝光上海過億人仔豪宅　巨廳飽覽東方明珠塔

近年主力北上發展的Angelababy（楊穎）在內地一直人氣高企，最近她有份主持的內地綜藝節目《奔跑吧》第8季最近開播，她在微博分享媽媽第一時間捧場的照片，亦意外曝光她位於上海的豪宅，不禁讓網民流露出羨慕的表情。

Angelababy最近錄製《奔跑吧》第8季！（楊穎工作室微博照片）

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照片中可見Angelababy的媽媽坐在梳化，邊浸腳邊看電視，相當享受！而豪宅的巨型客廳被落地窗包圍，能夠飽覽東方明珠塔，景觀一流。有網民爆料，這屬上海的黃金地段，房價保守估計一平米20萬人民幣。除了香港是全球房價最貴城市，其實上海的房價亦排行全球第四，同樣是寸土寸金！

有傳言說這是黃曉明送給楊穎的結婚禮物！（angelababy微博照片）

黃曉明曾為兒子組裝室內遊樂場！（黃曉明微博照片）

有網民指Angelababy的豪宅是上海頂級酒店寓所──四季匯，位於21世紀中心大廈頂端42層-55層，隔窗西望，金茂大廈、上海環球金融中心、東方明珠、黃浦江盡收眼底。更有傳黃曉明豪擲過億購入，而每平方米20萬元的價格，豪宅面積700多平方米，價值超過1億人仔。

上海「四季匯」居所大氣奢華令人震撼！（網上圖片）

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同場加映：天后李玟留港抗疫曝光過1.5億超級豪宅 擁無敵海景奢華至極

CoCo是豪門少奶奶，在自家天台曬太陽！（IG影片截圖）

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