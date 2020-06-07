創造營2020|新疆靚女胡瑪爾撞樣周慧敏？　曾以藝考第一入讀北舞

內地選秀節目《創造營2020》集結了不少實力與顏值並存的練習生，隨著第二次舞台競演舞台的播出，越來越多的女生受到大眾喜愛。而節目中除了排名第一的希林娜依·高是維吾爾族之外，還有一位來自新疆的練習生胡瑪爾也備受矚目。

實力強勁的希林娜依·高媽媽是新疆人，而爸爸是北京人。（微博@創造營2020-希林娜依高）

胡瑪爾全名迪麗胡瑪爾，出生於1995年，擅長民族舞。雙眼又大又圓，鼻樑高挺，精緻的瓜子小臉還帶有babyfat，笑容甜美，非常可愛。加之她的小麥膚色，看上去激似混血兒，美貌不輸迪麗熱巴，而且可以駕馭多種風格，非常適合復古港風路線，曾有一張相還撞樣「玉女掌門人」周慧敏！

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原本在初評階段，每位導師可推薦一名練習生battle，爭取最後一個首發成團位。當時飛行導師羅志祥選擇的是胡瑪爾，可惜因為他的醜聞爆發，導致胡瑪爾的鏡頭全部被刪，失去了展現自我的好機會，所以有些觀眾對她的印象並不深刻。其實胡瑪爾是舞蹈科班出身，當年藝考更以第一名的成績被北京舞蹈學院中國民族民間舞系錄取，實力不俗。

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