【創造營2020】易烊千璽師妹張藝凡因喊遭吐槽　網友：巨嬰人設？

由鹿晗、宋茜、黃子韜、毛不易擔任導師的選秀節目《創造營2020》於近日開播，當中不乏一班實力練習生，包括曾參加《中國新歌聲》第二季的希林娜依·高，韓國女團gu9udan成員劉些寧，以及時代峰峻「二公主」張藝凡等都備受矚目。

昨日（11日），舒淇在微博轉發張藝凡主題曲直拍視頻，並附上多個「愛你」的sticker，寫到：「萌萌的，我愛上她了」，可見其魅力不淺。其實早在得知張藝凡要參加節目時，大家都非常期待她的表現，皆因她「大有來頭」。

舒淇在微博表示自己喜愛張藝凡。（微博@舒淇）

出生於2000年的張藝凡從小學習芭蕾舞，身高175cm，四肢纖長，以藝考第一的成績就讀於北京舞蹈學院芭蕾舞系舞蹈表演專業，是時代峻峰簽約的第二位女藝人，因此稱作「二公主」。時代峻峰是內地小鮮肉團體TFBOYS公司，三位都是時下圈中頂流藝人，而且在唱歌與演戲方面都發展不俗，有師兄們珠玉在前，張藝凡自然成為「焦點」。

其實張藝凡在去年已進入公眾視野，參加舞蹈競技類節目《舞蹈風暴》，優美的舞姿吸引不少人關注，可能由於同場的資深舞蹈家太多，而她經驗不足，最終因基本功不夠扎實被淘汰，但亦因此獲得了更多的關注。

其實張藝凡在《舞蹈風暴》中無論台上台下並不膽怯，最多只是有些羞澀，可能自己的風格與《創造營》不太相符，所以才會變得緊張而缺乏自信。（視頻截圖）

除此之外，張藝凡還在剛剛於金像獎上橫掃8個大獎的電影《少年的你》中扮演胡小蝶，在片中與周冬雨是同學，因遭受校園霸凌而自殺，文弱的外表下承擔了不少虐心的故事。雖然戲份不多，但令觀眾印象深刻。

張藝凡在電影中的戲份不多，但卻令觀眾印象深刻。（微博@張藝凡）

張藝凡的五官並不是傳統定義上的美女，但勝在有氣質，而且清純可愛，深受網友喜愛。加之比賽前有TFBOYS三位師兄為她應援，大家都對她寄予厚望。然而，在節目播出之後，張藝凡的表現卻有些不盡人意，讓網友們的希望落空。

在節目第一期中，所處板凳隊的練習生都踴躍向首發成團位發起挑戰，在最後一隊表演完之後，導師們多次詢問有誰一次都沒有參與挑戰時，張藝凡才慢慢舉手示意，什麼話都無說便泣不成聲，抽噎地解釋道：「我覺得我現在還沒有能力，和首發成團位上的人battle」，引得黃子韜當場批評。因為既然不自信、膽怯，又是為什麼來選秀節目？就算只是為了鍛煉自己也應該把握機會，而不是躲閃。

張藝凡未開始表演已經泣不成聲，引來黃子韜批評：「能行就行，不行就走」。（視頻截圖）

其後在第二期中，張藝凡表演《Bang Bang》，站在舞台上也非常怯場，說話輕聲細語，但真正表演時，又自信滿滿，將芭蕾舞與街舞元素結合，之後導師們都連聲鼓勵安慰，呵護有加。不過，從來未曾公開演唱過的張藝凡被要求即興表演，原本非常抵觸的她，終於鼓起勇氣挑戰自己，儘管她幾乎是低頭帶著哭腔完成整首歌，而在導師點評時又哭了。

表演跳舞時的張藝凡與台下的她完全是兩個人。（視頻截圖）

因此，張藝凡因為「愛哭」而慢慢變得不討喜，網友們也開始吐槽，有人指她是20歲的巨嬰，也有人指她把自己當公主等，引起各種爭議。不得不講，張藝凡自身固然有些問題，畢竟作為選秀節目，如果自認無實力，又未準備好，的確不應該參與；但另一方面，哭也是一種情緒的發洩，或者是肩負了很大壓力，而且女團跳舞風格與芭蕾舞相差甚遠，也需要時間適應，雖然現在唱跳方面張藝凡並不出眾，但說不定她是一匹黑馬呢？

不少網友對張藝凡愛哭的行為有些反感。（豆瓣截圖）