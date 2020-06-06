吳啟華每年置裝費驚人　食炒價80萬買名錶唔心痛

現年56歲的吳啟華近年主力發展內地市場，不時亦會以部頭合約形式為無綫電視拍劇。日前，他就與吳卓羲和陳山聰一同作客伍詠薇（伍姑娘）同林盛斌（Bob）的節目《Tiger's Talk》，繼他曾被爆內地女星誘上房後，他又大爆自己日常洗費。

吳啟華最近為新劇《飛虎之雷霆極戰》宣傳！（劇照）

吳啟華平日打扮看似普通，但原來一點也不貼地：「一年大慨花一百幾十萬買衫，差唔多啦。」此番言論，嚇得吳卓羲即刻回應：「咁我哋要坐開啲。」而吳啟華亦一本正經地指：「差唔多喇，啲衫真係好貴.......成皮嘢一對鞋，容乜易一百萬？」而伍姑娘亦自愧不如：「估唔到吳啟華啲嘢仲貴過我啲衫。」

估唔到吳啟華啲衫咁貴！（吳啟華微博照片）

吳啟華亦月使廿萬力撐囡囡做網紅！（電視截圖）

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之後，他又被阿Bob追問愛車，吳啟華即一臉疑惑地問：「全世界計？」引起全場嘩然，之後他就補說：「我深圳又有、北京又有、日本又有......（你自己擁有幾多架？）4架左右。」至於名錶，他就稱最貴的是80萬，更透露自己食炒價：「它叫糖果，Yacht-Master。」而該名牌是Rolex的 Yacht-Master系列，據知鑲了40粒寶石加一粒12點位的三角鑽睇落就好似糖咁，所以我地又俗稱「糖果圈」。

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難得遇到心頭好，炒價麵照食！（電視截圖）

相信就係呢隻！（貴族鐘錶珠寶FB照片）

吳啟華囡囡吳熙兒，上載嘅相片幾乎都用上美圖濾鏡，呢個表情一啲都唔似得十二歲。（微博：@豬豬cynthia）

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