那些我愛過的人｜蘇皓兒演林文龍個囡長腿勁搶鏡　5年前歌手出道

無綫（TVB）劇集《那些我愛過的人》由宣布開劇至完工再到播出，足足隔了一年有多，今晚（08/6）終於正式播出。此劇也是林文龍自2016年《不懂撒嬌的女人》以及17年《再創世紀》後另一部參演的TVB劇，再加上黃翠如、馬貫東及連詩雅等較少拍劇的臉孔，所以大家都對《那些我愛過的人》十分期待。

蘇皓兒（Chloe）在劇中飾演林文龍（飾姜煜誠）的女兒「姜子優」。（《那些我愛過的人》劇照）

話說回來，除了以上提過的演員，劇中飾演林文龍女兒「姜子優」的蘇皓兒（Chloe）的演出亦有不少人期待。其實她早於2008年以中學生身份參加過《第12屆 Yes! 全港校花校草選舉》，入圍了最後廿強，後來於2011年就簽約「太陽娛樂文化」正式出道。

蘇皓兒（Chloe）擁修長美腿。（IG@chloe_so）

出道翌年就為陽光檸檬茶拍攝硬照廣告，清純的外表加上甜到漏的笑容，即時就俘虜了一眾宅男，期後於2015年她獲挑選加入女子跳唱組合「As One」，同隊的還有陳嘉茵（Kayan）、陳苑澄（Tania）以及吳思佳（Shin），可惜這隊組合於2017年就宣布解散，只推持了5年。

蘇皓兒（Chloe）在2015年加入As One。（網上圖片）

蘇皓兒（Chloe）曾與Dear Jane一起拍攝的「邊度都有陽光」廣告。（IG@chloe_so）

組合解散後，蘇皓兒（Chloe）就繼續從事模特兒相關工作，18年與Dear Jane一起拍攝的「邊度都有陽光」廣告，更掀起過一陣討論熱潮。不過，最多人討論還是她與41歲的王宗堯的感情事，拍拖兩年之後，蘇皓兒才於IG上宣布分手。