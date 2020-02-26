37歲劉寅娜為IU梳起唔嫁？　出道11年唯一認愛池賢宇

熟悉韓國娛樂新聞的讀者，相信都必定知道劉寅娜（又譯：劉仁娜）與IU這對，年齡相差11年的好姐妹。近日劉仁娜在節目《77億的愛情》中，與嘉賓分享自己對結婚的想法，大爆曾經答應IU而決定梳起不嫁？

24日播出的《77億的愛情》中，嘉賓探討有關各國對結婚、婚禮等的看法，其中主持人之一的劉仁娜已踏入適婚年輕，當然有被問到她對婚姻的想法，誰知道劉仁娜第一句就回答「我有可能不能結婚！」，令在場大家驚訝。她講到不能結婚的最大原因就是IU，由於以前IU曾對她說「我們不要結婚吧」，所以她答應了對方，可是後來IU又改口說「好似結婚比較好，結婚吧」，劉仁娜又爽快答應她，完全聽妹妹的話，可見她對IU的溺愛。

劉仁娜自爆曾答應IU一起不結婚。（YouTube截圖）

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不過後來劉仁娜也講到，如果遇上對的人，她希望進行小型婚禮，與來賓一邊跳舞。她亦表示準備婚禮的過程中，因能夠與對方合力完成一件事別具意義，就像一同爬過一座高山一樣。劉仁娜出道11年間，有間中傳出緋聞外，唯獨只有在2012年認愛《仁顯王后的男人》池賢宇，可惜二人最終於2014年分手收場，粉絲都有擔心偶像的感情路。可是聽到劉仁娜婚姻的計劃後，粉絲都表示放心不少，祝福她能盡快找到幸福。

IU和劉仁娜相差11年，但年齡不影響好姐妹情。（Naver）

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