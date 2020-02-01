Momo金希澈認愛後首同場遭主持人開玩笑　TWICE全體尷尬粉絲心痛

TWICE成員Momo及Super Junior金希澈上月初認愛後，日前（1月30日）首次同場出席《第29屆首爾歌謠大賞》，因而成為焦點。擔任主持人之一的希澈似乎為了避嫌而缺席紅地氈，可是兩人的戀情卻逃不過被提起，見到TWICE全體慌張尷尬的反應，粉絲都非常心痛。

30日舉行的《首爾歌謠大賞》由希澈、申東燁及趙寶兒擔任主持。開場一輪問好後，申東燁突然對同場的Momo及希澈開玩笑：「喔！金希澈，真的非常高興，那一位現在坐在這裡…就是在現場的Super Junior成員…」雖然鏡頭立即拍向Super Junior方向，申東燁亦沒有提起過Momo的名字，可是現場不少觀眾也發出了笑聲，相信大家自然也聯想起二人的戀情，希澈本人也在對話結束後倒抽一口大氣。

申東燁在台上對Momo及希澈開玩笑，引來不少粉絲不滿。（YouTube截圖）

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頒獎禮結束後，有粉絲上傳當時申東燁開玩笑時，台下TWICE成員的反應，可見8人都表現非常不舒服。Momo全程沒有笑容，眈天望地假裝鎮定的模樣更是令粉絲心痛。除了娜璉在說出「Super Junior」的名字後才鬆了一口氣與旁邊的彩瑛交談外，年紀最少的子瑜相信也被主持人的玩笑嚇倒。不知所措的她頭也不敢動，只敢斜看旁邊的志效，向她發射求救的眼神。影片流出後，不少粉絲對申東燁的行為非常憤怒，認為對二人造成不必要的壓力，可是亦有網民認為，主持人台詞事前預先準備好，加上這是公眾人物預料到的後果。

Momo在台下假裝鎮定的模樣令粉絲非常心痛。（Twitter/@stormymomo）

按圖睇TWICE全員反應：