TWICE志效、Momo相繼認愛　JYP提早結束「戀愛令」原因曝光

TWICE Momo和Super Junior金希澈，這對年齡相差13年的歌手戀人，成為2020年的首對情侶。由於這是希澈出道15年來首次認愛，因此二人獲得大批粉絲祝福。可是隨着Momo及志效接連相繼公開戀情，JYP提出「戀愛令」又再一次成為話題。

去年8月，TWICE志效被爆出與前Wanna One姜丹尼爾交往後快速認愛，昨日（2日）日本成員Momo又被爆出與大前輩希澈戀愛中，有人祝福的同時，但仍有不少ONCE（TWICE粉絲）大受打撃。相信熟悉TWICE的粉絲都知道，老闆JYP原來為成員訂下5年的戀愛令，即出道後5年內也不可以與任何異性交往，可是沒想到其後JYP將戀愛令縮短至3年。對於戀愛放寬的原因，JYP就曾在節目上投訴過「因為根本完全沒有人遵守」，令粉絲哭笑不得。

TWICE Momo和Super Junior金希澈昨天大方認愛。（IG/@ kimheenim）

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當然JYP的戀愛令不只限於TWICE，而是旗下所有藝人。其中GOT7珍榮就曾在一節目上講過：「JYP答應只要成功開到一萬名觀眾的演唱會就能解除戀愛令。」看來對於每團，JYP還有不同的對應方法。雖然戀愛令看似嚴厲，但不少粉絲都認同JYP的做法。由於出道初期，藝人必須集中在工作上，緋聞的確會帶來非常大的負面影響，加上部份粉絲會幻想偶像是自己的伴侶，戀愛消息傳出的話，或有可能做出極端的行為。

雖然JYP曾設立3年的戀愛令，可是TWICE與他的感情仍非常好。（IG/@twicetagram）