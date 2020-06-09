內地女星遭狂迷騷擾強抱求婚樣樣齊　李宇春被强吻反應快及時避開

日前內地女星迪麗熱巴為電視台節目做直播期間，突然被一位假扮節目工作人員的瘋狂粉絲衝上台求婚，當場嚇到迪麗熱巴令其驚呆，所幸主持人汪涵反應快及時阻止，才沒有讓事情更進一步升級。

事實上，這一些極端粉絲的所作所為已經不是第一次，過去亦有不少女明星亦受到狂迷的騷擾，甚至出現強吻﹑擁抱﹑撲倒等行為，以下我們就盤點有那些女明星受害喇！

迪麗熱巴嚇到呆了。（網上圖片）

劉亦菲廣州宣傳被飛撲

就在2016年的時候，「神仙姐姐」劉亦菲為新電影《夜孔雀》去廣州宣傳。就在觀影後一眾演員與影迷舉行見面會時，劉亦菲當時是站在台上中間的，突然就有一名男性粉絲衝過設置好的鐵馬衝上台兩手強抱她，甚至將其飛撲整個人倒地不起，而且倒地時聲音非常巨大，隨即驚嚇在場所有人士，現場保安亦立即制止該名粉絲，並且報警處理。

所幸劉亦菲沒有受到嚴重傷害，只是四肢有輕微擦傷與受到驚嚇。據《夜孔雀》官方方面發出的聲明得知，原來這一名男子是來自廣西，喜歡了劉亦菲多年，因為想同劉亦菲做個朋友，眼見偶像心情激動才有衝上台的想法。電影公司方面同時亦向廣大粉絲作出呼籲要理性追星，用愛護來回報所支持的偶像。

男粉絲態抱飛撲劉亦菲。（影片截圖）

李宇春直播節目被强吻

歌手李宇春在2018年接下男子選秀節目《明日之子》第二季做導師，作為賽道星推官的她，在同年8月份節目做直播期間，就突然被一名男粉絲衝上台強吻，所幸李宇春反應快即刻向後退避開該名狂粉。而當時站在她身邊的兩位星推官華晨宇和吳青峰亦受到驚嚇，雖則如此他們亦有立即幫李宇春及時拉開該名狂粉，事後吳青峰還拍著李宇春的肩膊問道：「你還好吧？」相當關心她。

而受到狂粉強吻襲擊之後，李宇春亦隨即在微博發文報平安，上貼一張雙手舉起臉帶微笑的照片說道：「安心，寬心。」看來心情沒有受到大影響。

李宇春當時都嚇呆了。（影片截圖）

韓雪被祼男强抱

現年37歲的內地女星韓雪，在2013年的時候於上海為主演電影《我為相親狂》舉行發布會站台。沒想到發布會進行到尾聲之際，突然有一位祼男衝上前強抱她，當時在不知道甚麼情況下，一眾台上演員已經嚇呆。幸好站韓雪旁邊的男演員李佳航反應夠快，立即將該狂粉抱住制服，之後現場工作人員火速將該男子帶走。而被強抱撞到布景版的韓雪已經嚇到花容失色，隨後更破口大罵：「你有病啊！」

事件發生之後再回想這件事韓雪還心有餘悸，在微博留言道：「男神沒遇到，遇到了男神經病。」除此之外，祼男突然衝上前亦被網友質疑是導演炒作安排，對此韓雪表示絕對不會，並強調導演不是這種路數的人，相信對方不會做這一種事。

韓雪嚇到花容失色。（中國新聞網微博圖片﹑視覺中國）

王珞丹紅地氈被求婚

被求婚的女明星何止迪麗熱巴一位，就在2018年在長春舉行的《第14屆長春電影節閉幕式》中，女星王珞丹就身穿白色長禮登場。在她行紅地氈的時候，突然就有一名粉絲衝過圍欄向她獻花，雖然有被驚嚇到但王珞丹還是禮貌性地接下花束。

原本以為接下花束之後就一了百了，沒想到該狂粉隨即在口袋中取出戒指，並單膝下跪向她求婚，此時搞到王珞丹不知所措，一邊雙手合十拒絕一邊已經驚嚇到後退，幸好工作人員隨即上前協助才將她解救。

王珞丹被狂粉求婚。（視覺中國）

除了紅地氈被求婚之外，在去年為主演電影《被光抓走的人》宣傳站台時，該名狂粉更再次衝上台向王珞丹求婚。當時王珞丹驚慌失措連聲拒絕，而該狂粉的舉動亦驚嚇到在旁的演員。事後該狂粉被保安人員帶走，王珞丹仍然心有餘悸。而不講不知騷擾王珞丹的狂粉，被指疑是向迪麗熱巴求婚的男人，據內地最新消息報導指，該男人最終被處以行政拘留七日。