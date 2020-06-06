迪麗熱巴私生飯加微信騷擾家人　激嬲女神：我父母不需要你來關心

內地人氣女星迪麗熱巴因為劇集《三生三世十里桃花》走紅，繼而成為圈中炙手可熱的一線女星。不過人氣高亦為她帶來許多困擾，近日她就接受內地媒體訪問，公開不滿某些私生飯去騷擾她的父母，對於這一點她就非常生氣，表明他們這種行為非常不禮貌。

迪麗熱巴因為《三生三世十里桃花》走紅。（迪麗熱巴工作室微博圖片）

鮮少動怒的迪麗熱巴作為公眾人物，受到大家的關注與討論她都接受並且理解，但對於打擾到她父母的行為，她就非常不理解並非常不滿這一些人的行為，迪麗熱巴道：「我希望就是不要去打擾我的父母，我覺得這個事情是我比較在意的。因為，成為公眾人物是我一個人的事情，跟我父母是沒有甚麼關係的，而且這是我的隱私，之所以就是沒有讓大家去認識我的父母也是想把他們保護好。」看來迪麗熱巴的底線就是不希望有人去打擾她的父母。

迪麗熱巴不希望私生飯去打擾她的父母。（視覺中國）

迪麗熱巴還不畏言地在鏡頭前公開某些私生飯的可怕行為，原來有一些人會透過一些管道拿到她父母的微信帳號，透過聊天而得知一些事：「有一些人去加我父母的微信，然後我自己知道他們是誰了，因為從他們的聊天啊甚麼的我就會去看吧，或者說是他們會告訴我爸媽他們是叫甚麼名字的。所以有一次我記得我刪掉了，但是又加回來了，我就覺得這樣特別不好，就是大家如果真的有這個閒情，我覺得還是要照顧好自己的父母。」

有私生飯加她的父母微信她特別嬲豬。（游魚論微博圖片）

從迪麗熱巴的訪問中得知，原來是有一些私生飯會提前透過微信去告知她的父母，她目前的最新情況是如何，對於這一點她是非常在意：「因為有的時候我就是在工作的時候可能會生病啊，或者怎麼樣我就是不希望我爸媽知道，但是他們會提前告訴我爸媽我最近怎麼樣，我就覺得就是把你父母照顧好，我的父母不需要你來關心，我會很生氣這種事。」強調自己的事不需要其他人代言，望私生飯不要再去打擾她的父母：「我的情況也不需要你們去告訴我爸媽，我最近怎麼樣，因為他們是我的爸媽我會去告訴他們我最近怎麼樣。所以我覺得這件事情我還是挺在意的，我自己的事情就還好，但就是我的家人我希望就是誰都別去打擾。」聽到迪麗熱巴如此說法，相信愛她的人會知道怎麼做，理智追星才是正確的。

迪麗熱巴希望大家各自照顧好自己父母就可以。（視覺中國）