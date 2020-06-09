【婚前21天】吳尊同老婆補辦婚禮彌補遺憾　即場求婚感動落淚

台灣男星吳尊與老婆林麗吟由16歲相戀至今依然恩愛，兩人近期參加內地綜藝節目《婚前21天》，不但公開兩公婆之間的甜蜜互動，更一圓多年來的婚禮夢。在節目最新一集中，吳尊與老婆在汶萊補辦婚禮，除了邀請一眾親朋好友到場見證之外，囡囡NeiNei及囝囝Max更擔任花童，現場氣氛感動又浪漫！

吳尊與老婆林麗吟在汶萊補辦婚禮，除了邀請一眾親朋好友到場見證之外，囡囡NeiNei及囝囝Max更擔任花童。（微博@婚前21天）

西裝骨骨的吳尊見到穿起婚紗出場的老婆即感動落淚，林麗吟的婚紗裙擺貼上了NeiNei親手畫的童話故事，而吳尊亦在婚禮場地建了一個婚禮博物館，裏面裝滿了兩人過去回憶的珍貴物品。在婚禮上吳尊感謝老婆24年來的陪伴和付出，更即場單膝下跪向對方求婚：「你可以讓我愛你一千年一萬年，我很貪心，我希望下一輩子你還願意嫁給我。」

吳尊同老婆約定下輩子再結為夫妻。（微博@婚前21天）

點擊下圖重溫浪漫婚禮：

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吳尊亦有在微博分享婚禮的靚相，並寫道：「一生中可以遇到一位會努力去珍惜彼此的另一半不容易，一起經過太多的起起落落，一起成長的過程是我最享受和珍惜的……愛和家庭對我太重要了，她讓我生命擁有動力，也讓我有勇氣去追求我們一家的夢想！也因為擁有這種幸福，讓我對生活更樂觀更知足！一個人的心態可以判斷他的命運，很感恩讓我找到了可以去陪伴相守一生的她，也讓我對生活對未來充滿了期待。」不少粉絲都留言送上祝福！

一家四口好幸福！（微博@婚前21天）