碧咸擬與Netflix合作拍烹飪節目　原來係受呢位星級好友薰陶？

「萬人迷」碧咸（David Beckham）球技了得人人皆知，近年碧咸不時參與不同綜藝節目擔任嘉賓及拍攝廣告，早前更跟一眾藝人參與《哈利波特》有聲書的朗讀活動。由於新型冠狀肺炎（COVID-19）的影響而工作量大減，但碧咸就特別享受跟家人留在家中隔離，亦經常下廚。根據外國傳媒報道，碧咸目前正在跟Netflix及BBC等洽談，計畫開設以料理為主題的真人Show！

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其實碧咸一向都很懂得享受美酒佳餚亦喜歡下廚，在大時大節都會宴請朋友到家中作客，上載到Instagram的照片及片段都有板有眼。據知今次拍攝真人Show是來自廚神好友Gordon Ramsay對自己的影響，從而激發節目的構思。

據知碧咸是受Gordon Ramsay的影響才有拍攝節目的構思。（Getty Images）

另外，碧咸數年前開始下廚，雖然還未去到大廚級數，但有好友Gordon Ramsay的意見必定事半功倍。2018年碧咸大仔Brooklyn接受訪問時曾透露，Ramsay間中都去到自己家中作客，雖然一家人並沒有正式跟對方上烹飪堂，但Ramsay教了他們製作不同菜式，包括威靈頓牛扒（Beef Wellington）。

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