【怪你過分美麗】秦嵐新劇揭內地娛圈現狀　化身狠辣經理人玩手段

40歲內地女星秦嵐2018年憑藉清宮劇《延禧攻略》翻紅，從而人氣急升。她與高以翔合作的新劇《怪你過分美麗》於星期一（8日）首播，無論劇情、演技、造型等都大獲讚賞。

秦嵐新劇中的角色與性格非常立體鮮明。（微博@電視劇怪你過分美麗）

近兩年以來，秦嵐給人印象最深的就是《延禧攻略》中的「富察容音」一角，溫柔、恬淡、賢淑的形象被網友封為「白月光」。而新劇中的「莫向晚」則完全與之顛覆，作為金牌經理人的她雙商超高，做事雷厲風行，遇問題理智冷靜，從不拖泥帶水，「狠」中又帶有細膩，氣場相當強勁。

秦嵐在劇中可謂行路帶風。（微博@秦嵐工作室）

在首集中，當紅流量小花林湘（郭曉婷飾）為情自殺，在家中被救醒後情緒相當不穩定，大吵大鬧，秦嵐直接端來一盆水潑向她，即刻叫助手召集媒體開記者會，宣布該明星退出娛樂圈，並清算違約賠償金，這時郭曉婷立即認錯，秦嵐再語重心長安慰她。

點擊下圖睇秦嵐「超狠」片段：

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其實劇集之所以如此受歡迎，除了一班主演之外，更多的是劇中呈現出內地娛樂圈現狀，控制評論、建立人設、降熱搜、炒CP、改劇本、爭番位（演員出現在宣傳以及影視中的排位次序）等，前一秒親密無間，後一秒原形畢露的塑膠姊妹，令網友直呼「太敢拍」。

雖然是職場劇，但比起宮鬥劇可謂更加緊張刺激與貼地，劇中有幾幕還令觀眾不禁想起《延禧攻略》。事緣小花郭曉婷出席頒獎禮之前，擔心遇到前男友，這時秦嵐與她一起照鏡，叫對方振作起來，眼神由溫柔變得凌厲。其後郭曉婷同息影影后阮荔華（惠英紅飾）合照時，兩人爭搶中心位，秦嵐全部都看在眼裡，親自將惠英紅拉到中間，體現影后地位。事後，郭曉婷不服自己的中心位被佔，秦嵐便對她講述圈中規則，再次同郭曉婷照鏡，給予她忠告。

相信有看《延禧攻略》的觀眾對於這一幕都不會陌生，不少人忍不住笑言：「莫向晚一定是上輩子做富察容音的時候最後和嫻妃學了一下照鏡子的技能」、「富察皇后也學著拉人照鏡子了」、「容音繼承嫻妃的衣缽」等。

點擊下圖睇秦嵐兩次拉人照鏡：

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而在另一幕中，秦嵐需要找飾演律師的高以翔談判，希望與其合作，由於兩人以前是情侶，秦嵐又對高以翔有些誤會，現在還要去「求」對方同自己公司簽約，面子上難免有點過不去，但氣場一定要夠！於是便讓助理帶來一箱化妝品，一直猶豫不決要擦哪種顏色，最後聽到助理介紹「本宮不死，爾等終究是妃的正宮大紅色」時，二話不說便擦上唇，令觀眾感歎道：「果然是皇后」，相當搞笑。

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秦嵐的演技一直為人稱道，今次新劇中的表演再一次受到大家肯定，與高以翔之間也有很多火花，觀眾都非常期待接下來的劇集。