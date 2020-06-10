鄭元暢憶《惡作劇之吻》暴雨吻戲勁蝦碌：根本看不清楚林依晨！

台灣男演員鄭元暢日前擔任炎亞綸主持的清談節目《36題愛上你》嘉賓，大談多年來拍偶像劇的趣事。他提及在當年令他一炮而紅的《惡作劇之吻》中，與林依晨拍攝雨中表白戲碼，竟然是他拍過的劇中最不合理的情節！

（《36題愛上你》劇照）

鄭元暢坦言不明白為何偶像劇那麼喜歡淋雨：「現實生活中誰沒事會在下大雨，颱風夜的那種暴雨（外出）呀？」他憶述當年拍《惡作劇之吻》時，有場戲和林依晨淋着雨表白，竟然是在完全看不清的狀態下完成拍攝：「它不是真的雨，是特別拿灑水車，那個雨量真的是把我的隱形眼鏡都沖掉，老實說我在跟依晨對戲的時候，我根本看不清楚她長什麼樣子！」

鄭元暢大談多年來拍偶像劇的趣事。（《36題愛上你》影片截圖）

他憶述當年拍《惡作劇之吻》時，有場戲和林依晨淋着雨表白，竟然是在完全看不清的狀態下完成拍攝。（《惡作劇之吻》影片截圖）

他笑稱因為要強迫自己在下雨中把眼睛張開，講完一些浪漫的說話後接吻，但因為雨水實在太大，攝影機拍他右臉的時候，偷偷張開左邊的嘴巴讓雨水從這一邊流：「要不然我跟依晨絕對會溺死在那一場戲！」

點擊回顧《惡作劇之吻》中的經典淋雨表白戲碼：

+ 12 + 11 + 10

拍過20多部劇集，鄭元暢坦言只有兩三部古裝劇、年代劇等特殊題材的劇集沒有吻戲，其他偶像劇全部都有吻戲，而最令他印象深刻的吻戲，則是他與張鈞甯拍《你照亮我星球》中的一場無厘頭吻戲：「那個時候我就是這樣嘟着嘴，要親鈞甯的時候，她用嘴巴咬住我的嘴唇！」

張鈞甯（微博：@張鈞甯）