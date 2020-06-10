【中佬唔易做】麥長青曾負巨債　結婚5年後才買得起鑽石送老婆

ViuTV綜藝節目《中佬唔易做》邀請到張松枝、麥長青（麥包）、袁富華、古明華、敖嘉年及艾威六位資深演員挑戰轉行投身另一職業，昨晚（9日）播出第四集，節目組刻意安排演員「陳先生」分別扮演雙失青年和麻煩顧客測試麥包和張松枝的應變能力，蒙在鼓裏的麥包更為了勉勵對方，大方談起自己當年窮小子娶老婆不為人知的故事。

麥包在節目入面做司機，遇上節目組安排的雙失青年。（《中佬唔易做》影片截圖）

麥包在節目入面做貨車司機，劇組安排的陳先生則扮成沒有工作、沒有錢的雙失青年，他更在麥包面前與女朋友在電話中講分手，非常沮喪的樣子令麥包忍不住開聲安慰他，更以過來人身份勉勵陳先生：「我結婚嘅時候，銀行戶口得三萬蚊，卡就負債十幾萬，就連鑽石都冇一粒，我買唔起，我第一隻送畀佢（老婆）嘅鑽石戒指，都係我玩《獎門人》贏到嘅獎品嚟咋，純粹只係我憑運氣贏番嚟嘅嘢，唔係我買嘅。」

麥包一家四口和樂融融。（《中佬唔易做》影片截圖）

他坦言當年外父曾看不起自己：「因為係我結婚嘅時候有咗我個女，外父同我講『禮金個啲你冇架啦，你唔結婚都得，個孫我可以養。』嗰時我直頭想翻枱！但兩年後我同外父食飯，我話『老竇你好嘢，不過如果我係你，我比你囂張10倍。』我老竇話『你都囂張但我欣賞你。』」他感謝外父對自己的信任，將女兒交託給他，終於在結婚後五年真正買到第一隻鑽石戒指給太太。

麥包在節目表示與太太結婚五年後才有能力買鑽石戒指給對方。（資料圖片）

麥包收少100元車費，令陳先生非常感動。（《中佬唔易做》影片截圖）

這位惺惺相惜的年輕人的遭遇令麥包深感同情，甚至向對方收少100元車費，叫他把錢收好，拍心口表示扣自己油錢就可以，希望對方保重。充滿義氣的一面令陳先生相當感動，離開前給麥包送上一個擁抱。

麥包認不出陳湛文。（《中佬唔易做》影片截圖）

事實上，陳先生亦有在張松枝的寬頻檔口前扮演起麻煩顧客，投訴自己沒有得到氣炸鍋和按摩槍作迎新禮物，張松枝更拍心口表示自己一定會為對方爭取回來，最終順利化解危機。去到節目尾聲，終於揭曉這位「陳先生」的真正身份，原來是去年憑電影《三夫》入圍《香港電影金像奬》「最佳新演員」的陳湛文。脫下口罩的他再度化身在大排檔送菜的侍應，不過麥包和張松枝都未有認出他來，直到他拿出100元對麥包說：「麥先生，呢100蚊我要還返俾你，因為我搭過你㗎車，你冇收我呢100蚊！」他亦隨即對着張松枝問：「我嘅氣炸鍋同按摩槍有未？」麥包和張松枝才恍然大悟，知道自己被騙了！

陳湛文扮演雙失青年和麻煩顧客，亦在節目尾聲再度化身在大排檔送菜的侍應。（《中佬唔易做》影片截圖）

陳湛文憑電影《三夫》入圍去年《香港電影金像奬》「最佳新演員」。（《中佬唔易做》影片截圖）

陳湛文是《三夫》的男主角。（電影《三夫》劇照）

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