楊冪戴平民水蜜桃耳環即現搶購潮　疑工人爆心聲：做的快吐了

內地女星楊冪的人氣果然厲害，近日被網友捕捉到錄製綜藝節目《密室大逃脫》的她，因為戴上一對蜜桃款式的耳環而引起購買潮，瞬間令商家的生意額大增，更出現斷貨情況。不少網友都稱楊冪的威力實在太強勁，「帶貨達人」的稱號果然名不虛傳。

楊冪所戴的蜜桃耳環出現搶購潮。（娛老漢微博圖片）

眼見楊冪戴上這一對蜜桃耳環又的確好漂亮，耳環的設計呈吊式，一整顆蜜桃又大又紅潤非常逼真，而且頂端還加設一片樹葉作配襯，整個耳環給人栩栩如生的感覺。正正因為楊冪親身示範了這一款耳環，令到不少人都跟隨她的步伐相繼去購買，因為同一時間太多人去購買的關係，商家更出現斷貨潮，目前訂單數量更不斷增加。而為了能夠盡快讓客人買到蜜桃耳環，商家這一方面更已經請工作人員加班，連夜趕製蜜桃耳環。有疑似是該店的工作人員表示：「因為楊冪戴着耳環，我連加一個星期的班了。自從她戴上這個耳環開始，我家水蜜桃耳環不斷上漲，我天天做水蜜桃做的快吐了。」不禁令人覺得楊冪絕對稱得上是「帶貨女王」。

價錢相當親民。（網上截圖）

另外，根據網友提供指出這一款蜜桃耳環是出自內地品牌，經在知名購物網站搜尋得知，該款耳環售價不高，售出價錢為32元人民幣（約35港幣），價廉物美難怪如此多人去搶購。

楊冪絕對是「帶貨女王」。（視覺中國）