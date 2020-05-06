楊冪新劇造型暴光再陷禿頭疑雲　陳偉霆古裝扮相被讚「人間美男」

內地人氣女星楊冪最近為電視劇《九州斛珠夫人》開工，近日其角色造型照片就不斷被流出，高髮際線的古裝扮相又令她成為討論焦點。

復工為《九州斛珠夫人》拍攝的楊冪，被目擊到身穿運動衣並戴上口罩現身一間商店門口，防疫措施似乎做到足。不過最令人關注的是她古裝頭髮的扮相，有細心的網友就發現盤起高高古裝頭的楊冪，頭髮頂部明顯有稀疏感，而且旁邊一撮頭髮向後梳理，更明顯可以見到一塊白色頭皮，這個梳理似乎有遮掩她禿頭的疑雲。

楊冪被指髮際線又有向後移的跡象。（傻六微博圖片）

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不少網友見到楊冪最新劇照造型之後都驚訝她髮際線好高，似乎又有再向後退的感覺，直言她年紀輕輕就禿頭好可惜，希望她可以去修補一下髮際線，畢竟她是大美女一名。事實上，楊冪已經不是第一次被指髮際線過高的問題，在她拍攝玄幻劇集《三生三世十里桃花》的時候，她已經被網友嘲笑有禿頭的節奏，令她不禁在微博自嘲：「我是一個禁不起批評的人，如果你們批評我，我就去植髮。」另外，在2018年的時候，她推出劇集《談判官》，有一場戲遭到男主角黃子韜突然撩起她的瀏海要額吻，一撥之下驚現超高髮際線，畫面顯得相當尷尬。

楊冪被黃子韜一撥之下，髮際線問題似乎更明顯。（網上圖片）

另外，該劇的男主角陳偉霆的造型照亦遭流出，見他的古裝頭造型旁邊留下兩撮頭髮非常飄逸，給人一種翩翩貴公子的Feel，而且身穿白色戲服的他顯得清新脫俗，令到不少網友讚不絕口，更直言根本是「人間美男」。事實上楊冪同陳偉霆是繼2014年合作拍攝古裝劇《古劍奇譚》之後，事隔6年時間再合作，相信到時播出會掀起一波追劇潮。

陳偉霆的古裝扮相好好睇啊！（圈外評論人﹑影視劇透哥微博圖片）