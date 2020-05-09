楊冪推新劇造型被指抄襲趙麗穎　掀起雙方粉絲罵戰

已有兩年時間沒有拍攝長篇古裝劇的楊冪，今年終於回歸古裝劇的行列，與人氣男星陳偉霆合作推出新劇《斛珠夫人》，近日官方就悉出最新劇照海報，扮演女主角的楊冪身穿男生服裝手持弓箭，給人一種英姿颯颯的感覺。可是她這個造型被指抄襲趙麗穎早年於劇集《楚喬傳》的造型，隨即掀起不少熱議。

3年前趙麗穎推出《楚喬傳》，在剛官宣的劇照中她就身穿盔甲裝，手拎弓箭對著鏡頭擺出兇狠的眼神，整個畫風英氣逼人﹑乾淨俐落，突出了主角楚喬剛毅果敢的個性出來。而不謀而合地3年後楊冪就推出古裝劇《斛珠夫人》，在官宣劇照中她同樣地身穿了貌似盔甲裝，而且又是手持弓箭向鏡頭擺出兇狠眼神，重點就連頭髮的髮尾飛起的造型設計亦一模一樣，如此類同的劇照的確令人有疑惑。

二人的造型非常相似。（《楚喬傳》﹑《斛珠夫人》微博圖片）

所以有網友就指出好明顯是楊冪抄襲趙麗穎，但之後遭到楊冪粉絲的反擊，並列出證劇證明表明在《斛珠夫人》這一本小說當中，有好多的場景都有描述主角方海市手持弓箭的畫面，就好似：「穿甲箭。海市說着，呵了呵弓弦，一手摸出三支鷂子翎穿甲箭，夾在四指之間，拇指將一張六石弓穩穩開滿，瞄向鵠庫第三陣後背，放。」認為楊冪手持弓箭是一件非常合理的事。

楊冪同陳偉霆主演新劇《斛珠夫人》。（《斛珠夫人》微博圖片）

當然《楚喬傳》一劇改編《11處特工皇妃》，在小說中女主角楚喬亦不時有用到弓箭，所以劇照出現弓箭亦是合理。但重點是《楚喬傳》在早前被《斛珠夫人》的作者蕭如瑟入稟法阮，經過一審之後法院認定《楚喬傳》抄襲成立，對方相關人士要向蕭如瑟作出道歉，並且要賠償約5萬人民幣。所以以此證明楊冪這個版本不存在抄襲，只不過是趙麗穎率先拍畢此題材劇集在先。只能夠話兩位花旦的目光類同，都選中好劇本。

原來《楚喬傳》被法院判決抄襲《斛珠夫人》。（電視劇透社微博圖片）