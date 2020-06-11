【禁室365天】波蘭版《格雷》惹海量負評　網民批過份美化綁架

被稱為波蘭版《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）的情慾電影《禁室365天》（365 DNI或365 Days）日前在Netflix全球上架，短短幾日就登上該串流平台各地區的點播排行榜首5位。雖然觀眾非常受落，卻引來大量負評，在爛番茄只奪得39%的超低分，有網民表示很有可能是電影過份美化綁架。

《禁室365天》日前在Netflix上架數天，已登上各地區點播排行榜的首5位。（電影海報）

電影改編自波蘭作家Blanka Lipińska的暢銷同名小說，劇情主要講述婚姻出現問題的Laura出走到西西里旅行時，被黑手黨領袖Massimo綁架，並迫她在365日內愛上他。雖然跟靚仔的壞男人一起365天，但未免太過浪漫話「被綁架」及「斯德哥爾摩症候群」。

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斯德哥爾摩症候群又名人質症候群，是被綁架者對於傷害自己的人產生了感情，更會同情、同意及合理化匪徒的行為。有大批網民直斥電影等同在宣傳「合法綁架」，令不法之徒有樣學樣，同時向女性宣揚錯誤訊息。如果遇上綁架匪徒，應該在適當時候報警求助而接受被綁架的事實或幻想自己能遇到電影男主角版靚仔的匪徒。

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