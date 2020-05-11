波蘭首部情色電影《365 dni》　戲中性愛戲惹網民爭議疑假戲真做

被喻為「波蘭首部情色電影」的《365 dni》，或稱《365 Days》，於今年2月在當地上映時，成功掀起熱潮。電影上映首周的入場觀看人數超過45萬人，成為當地2020年至今最多人觀看的電影。可惜受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，在戲院暫停營業前；而在戲院被迫關閉前，累計超過160萬人曾入場觀看。

由Barbara Bialowas及Tomasz Mandes兩位波蘭導演聯合執導的《365 dni》被喻為是「波蘭首部情色電影」。（《365 dni》劇照）

由Barbara Bialowas及Tomasz Mandes兩位波蘭導演聯合執導的《365 dni》，電影改編自波蘭作家Blanka Lipińska的暢銷同名小說。故事講述一位名為Laura的銷售總監，她因為婚姻出現問題，於是出走到西西里旅行，順道慶祝她的生日。豈料，她被一位名叫Massimo的黑手黨領袖綁架，並被迫她要在365日內愛上他。簡單來說，《365 dni》被喻為是波蘭版的《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）。

《365 dni》被認為是波蘭版的《格雷的五十道色戒》，但導演之一的Barbara Bialowas卻從沒有理會過這標籤。（《格雷的五十道色戒》劇照）

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其實在Blanka Lipińska推出這本小說時，都引起不少爭議，所以今次改編成電影，同樣在當地引起熱議。而導演之一的Barbara Bialowas都承認，電影人數屢創新高，絕對是「小說帶來的效果」。她續稱，由於該小說在當地非常受歡迎，間接為電影票房「帶來成功的基礎」。她解釋電影之所以成功，是因為他們挑選了小說中「最震撼」的故事來改編。

《365 dni》片長114分鐘，有網民把電影的性愛場口剪輯成36分鐘的短片。（《365 dni》劇照）

除此之外，Barbara Bialowas還認為選對演員都是今次成功的重要因素。在戲中飾演Laura的Anna Maria Sieklucka及Massimo的Michele Morrone成功創造出觀眾喜愛的小說角色。《365 dni》早前登陸英國及波蘭地區的Netflix，不少觀眾在觀看後，在Twitter留言，認為兩位主角有「驚人的化學作用」，不少網民還認為戲中的性愛場面「是真實的」。未知這部作品，會在甚麼時候登陸香港版的Netflix呢？