【婆婆和媽媽 】伊能静處理婆媳關係了得　林志穎原來在客廳出世

內地綜藝節目《婆婆和媽媽》熱播，當中除了林志穎一家是焦點之外，伊能静同奶奶的相處模式亦廣受討論。在最新一集節目中，因為伊能静的奶奶章宏覺得自己不懂煮飯會丟臉時，伊能静就講出一番說話安慰盡顯高情商，令到她好媳婦形象再加分，觀眾亦愈來愈愛他們兩婆媳。

伊能静同奶奶的相處似足姐妹。（《婆婆和媽媽》微博圖片）

在最新一集中，鍾麗緹帶同奶奶賈慧芬前去伊能静家作客，當中一個環節就是鍾麗緹的奶奶表明要大顯身手，下廚煮一道好菜給眾人嘗試。同時她亦向伊能静的奶奶下戰書，表明一人煮一道菜出來PK。為了面子伊能静的奶奶亦接受挑戰：「能啊！你別小看我，我也得露一手。」但其實她的廚藝尚淺根本不太懂煮飯這回事，但她仍然答應要嘗試去做，只因為怕別人的閒言閒語：「我是很在意別人看法的，快七十歲的人還不會做飯。」

伊能静的奶奶（左）不會煮飯，害怕別人家閒言閒語。（影片截圖）

就在這個時候，伊能静得知奶奶是在逞強答應，就同奶奶講出內心話，問道對方：「不會做飯有那麼嚴重嗎？」而她的奶奶就二話不說表示：「嚴重，因為在中國的傳統美德裡，女的必順得會做飯啊！」沒想到這一番說話似乎惹怒伊能静：「這誰規定的呀？」還反過來安慰奶奶不要給自己如此大壓力，因為她已經做了一個女人最偉大的事：「還傳統婦女一定要做飯，甚麼時代？別拿這個壓自己，媽，你這輩子對孩子，你教了一個這麼好的孩子，這就是你最大的美德。媽，你很偉大的，你是一個最棒的媽媽，然後別給自己這麼大壓力。」然而這一番說話完全是一舉兩得，讚賞奶奶之餘還順道稱讚老公秦昊，最終亦令奶奶解開這個心結，似乎釋懷了不少。

伊能静一番說話令奶奶釋懷。（影片截圖）

另外，在鍾麗緹鼓起勇氣講到還想再生小孩的話題時，她的奶奶賈慧芬就表明如果真的抱不到孫的確會感到遺憾。就在這個時候伊能静的奶奶就在一旁附和賈慧芬，但這個舉動就令伊能静有覺不妥：「別搭話，媽」更趁機要用去廚房倒杯水為藉口，提醒奶奶不要附和以免得罪他人不知道：「生孩子這是大事，你不要摻合。這是壓力很大的事情，我當時經歷過那個太痛苦了，你不要為了一直認同人家，因為你不知道你會傷害到誰，因為她可能很努力在要孩子，多鼓勵好嗎？」

伊能静一次又一次盡顯高情商，不轉灣抹角直接向奶奶講出重點。網友在微博紛紛留言道：「太會說話了」﹑「和她在一起都會覺得很快樂」等，令她收獲了不少粉絲。

伊能静拉奶奶到一旁說話。（影片截圖）

而另一邊廂林志穎的媽媽就大爆秘密，原來林志穎的出生經過是非常辛酸的，他是在家裡出生的，林媽媽說道：「因為我來不及啊！」表明當天風雨交加，在打電話求助時就突然感到不對勁，林志穎就出生了：「我又不敢起來，就打給護士，護士說你都不要動，我們馬上到。結果他們大概四十分鐘才到，很多人生了都是先出來先看到醫生跟護士，沒有看到媽媽。只有你第一個就是看到我，所以你孝順我是應該的，我們兩個都很幸運都活下來。」

林媽媽講到落淚。（影片截圖）

林媽媽回想起這一段往事亦不禁在鏡頭前落淚：「一個人在家裡自己生小孩當然是感慨很多，生小孩老公不在，你會不會生氣，還是在家裡是我命大。」還向在旁的林志穎同媳婦陳若儀表示：「所以你們每一個媳婦要生我都特別叮嚀，不可以不在。」可想而知林媽媽這一路走來是相當不易的。