【The King．大結局】李敏鎬金高銀超甜放閃　無助收視攀上雙位數

由李敏鎬、金高銀、金景南和鄭恩彩主演韓劇《The King：永遠的君主》昨晚（12日）播出大結局，兩位主角最終打破平行世界的定律，最後一段大派糖，香港劇迷亦可以在《Netflix》上收看。可是大團員結局並沒有帶挈收視，最終只錄得最高8.7%收視。

以下含《The King：永遠的君主》劇透!!!!

《The King：永遠的君主》昨晚播出大結局，可是收線依然不能衝破雙位數。（劇照）

昨晚播出的《The King：永遠的君主》講到平行世界「大韓民國」與「大韓帝國」被打亂，令兩個世界偏離軌道。為了阻止悲劇發生，李敏決定回到1994年父親被殺的一夜，殺死李霖，但他就要面對失去與金高銀相愛的記憶，甚至在對方腦海中完全消失。幸好李敏鎬成功獲得了「萬波息笛」，能夠自由穿越時空之門，去不同的世界尋找金高銀。

李敏鎬穿越時空之門，去不同的世界尋找金高銀。（Netflix截圖）

按圖睇李敏鎬如何辛苦尋找金高銀：

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最終李敏鎬成功來到2021年的「大韓民國」，並與苦苦等待他的金高銀見面，兩人一見面就深情擁抱對方。可是意想不到，兩人最終並沒有在同一世界中生活，反而相約每週末，李敏鎬就會用「萬波息笛」打開時空之門，展開跨時空的約會。兩位主角最終大團員結局，但甜蜜的互動並沒有帶動收視上升，開播以來成績始終不如理想。

李敏鎬和金高銀相約每週末打開時空之門，進行跨時空的約會。（Netflix截圖）

回顧《The King：永遠的君主》精彩劇照：