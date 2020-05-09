【The King：永遠的君主】李敏鎬超豪皇宮曝光　耗資300億搭建

由李敏鎬和金高銀主演的韓劇《The King：永遠的君主》已播出6集，雖然收視不如預期高，但劇集的討論度依然甚高。除了兩位主角的顏值和演技，以及唯美的畫面成熱話外，李敏鎬在大韓帝國的豪華皇宮也成為焦點之一，據說皇宮花了300多億韓元搭建。

《The King：永遠的君主》中每件家具都非常仔細。（劇照）

李敏鎬在劇中飾演第三任皇帝李袞，騎白馬散發出一陣貴氣外，就連身上外套的每粒鈕扣都是由鑽石打造。而李敏鎬居住的皇宮當然要配合他的身份，裝潢融合韓式及西式建築外，由天花、牆身到地板都細緻又豪華。劇迷可能以為劇組租下大宅作拍攝，可是原來幾乎整個皇宮全是搭建的怖景，據說更花了300多億韓元（約1.9億港元）製作。

劇迷最好奇的就即李敏鎬的三層木色書房。（The King：永遠的君主截圖）

點撃圖片走遍皇宮各處：

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三層木色書房充滿一陣復古味。（chang home）

《The King：永遠的君主》最新劇照：

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講到全個皇宮，相信劇迷最好奇的必定是李敏鎬的三層木色書房。由於李袞是個典型的理科男，所以書房中寫滿數字的黑板早在第二集就非常吸睛。那裡除了是李敏鎬和禹棹煥經常孖住出現的地方外，亦是李敏鎬曾與金高銀共處一室的地方；此外李敏鎬的睡房亦是另一亮點之一，白金色的設計溫馨又高貴，相信劇迷都有想起提調尚宮在李敏鎬房間內，四處放愛情符的有趣一幕吧！

李敏鎬睡房以白色為主，高貴得來不失溫馨感。（chang home）

點撃參觀李敏鎬溫馨睡房：

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同場加映：就連金高銀工作的警局都非常仔細！