李克勤同梁榮忠28年老友飯敘　《殘酷一叮》拍檔齊變「中佬」一族

由李克勤同梁榮忠主持的TVB綜藝節目《殘酷一叮》一度成為全城熱話，兩人合作無間，笑料百出，非常合拍。日前克勤在IG上載了與梁榮忠的合照，並寫道：「喂！老友！」即時勾起觀眾無數回憶。不過亦有不少網民感嘆歲月催人，兩人與當年相比都老了不少，尤其是克勤不但皺紋橫生，更驚現大眼袋，一臉憔悴。

日前李克勤同梁榮忠飯敘，兩人都已變「中佬」一族。（IG@hacken1206）

兩人拍檔主持的TVB綜藝節目《殘酷一叮》一度成為全城熱話。（視覺中國）

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克勤與梁榮忠曾拍檔主持節目《暑假玩到盡》、《叻人新世紀》、《殘酷一叮》，默契十足，相識多年的他們更不時相約敘舊。上月梁榮忠的近照在網上流傳，當時他戴着口罩未有露出全臉，但一頭白髮看起來老態盡現。今次梁榮忠終於露出真容，雖然明顯中年發福，但臉色紅潤，狀態不錯。相比之下戴上Cap帽的克勤法令紋深陷，雙眼亦不如以往炯炯有神，加上大眼袋，盡顯疲態。

上月梁榮忠（右1）的近照在網上流傳，可見他一頭白髮。（開心日報Facebook照片）

克勤與譚詠麟組成的「左麟右李」大受歡迎，更到世界各地登台演出。（視覺中國）

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現年52歲的克勤出道至今有不少經典作品，更被視為譚詠麟（校長）的「接班人」。他與校長組成的「左麟右李」大受歡迎，更到世界各地登台演出。雖然兩人年齡相差17歲，但一樣好合拍，更一起投資餐廳。近年克勤經常獲邀到內地表演，舞台上的他精神奕奕，依然好有魅力。不過今次近照曝光，竟然一臉滄桑，相比起Keep住運動，閒時出海釣魚、行山、打羽毛球的校長，克勤似乎更顯老，不少網民都留言叮囑克勤休息多點！

克勤太太盧淑儀曾上載為盧爸爸慶祝70歲生日的照片，當時已有網民笑指相中50歲的克勤老過70歲的盧爸爸。（IG@lo_suk_yee_emily）

校長雖然已經69歲，但活力十足！（微博@譚詠麟）

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