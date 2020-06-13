那些我愛過的人｜馬貫東能力被質疑　亞氏保加症名人好有成就

在TVB新劇《那些我愛過的人》中飾演患有亞氏保加症醫生的馬貫東，外表單純，性格率直，但因為缺乏社交能力而被排斥。馬貫東的演出備受好評，很多觀眾都大讚他演繹細膩，同時亦令大家關注亞氏保加症，其實現實中有不少名人都是亞氏保加症患者，當中更不乏天才科學家及富豪！

馬貫東在TVB新劇《那些我愛過的人》中飾演患有亞氏保加症的古醫生。（劇照）

劇中古醫生（馬貫東飾）不擅與人溝通，對嘈吵的環境感到不自在，同時又觀察入微，記憶力驚人。方書文（連詩雅飾）在與古醫生相處期間，發現他有亞氏保加症：「你興趣單一，唔鍾意社交活動，唔理解人哋嘅情緒同諗法，唔識得分析人哋嘅面部表情，唔鍾意去人多、嘈同陌生嘅地方。」最後更連全診所的同事都知道他是亞氏保加症患者，還質疑他的專業能力，令古醫生非常受挫。

劇中古醫生（馬貫東飾）不擅與人溝通，還被診所同事質疑他的專業能力。（YouTube影片截圖）

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其實亞氏保加症（Asperger Syndrome），又稱自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD），主要特質是人際互動困難、語言溝通障礙、易執着或重複某種特殊的興趣或行為，但亦因為這些特性，亞氏保加症患者常表現出特殊的天賦，甚至在某些領域發展成專家，有研究指出不少名人包括愛因斯坦、貝多芬、莫扎特、安徒生、牛頓等都是亞氏保加症患者。

有研究指出愛因斯坦小時候不喜歡與人相處，在7歲前他會執著地重複某些句子，分析後認為他有亞氏保加症。（Getty Images）

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曾連續13年蟬聯世界首富的比爾蓋茨（Bill Gates）及Facebook創始人馬克朱克伯格（Mark Zuckerberg）被懷疑有亞氏保加症，《時代》（TIME）雜誌曾有文章指，Bill Gates每當聽到反對的意見時會突然震怒、避免與人視線接觸、不喜歡社交活動，而Mark Zuckerberg亦被前Facebook工程部總監黃易山指：「（他）在聽別人說話的時候不太會給予回應。」惹來外界猜測他們也有亞氏保加症的症狀。不過暫未有實質證據指出兩人都是患者。其實有很多亞氏保加症患者將專注、執著的特點發揮在工作上，更可一展所長。

比爾蓋茨（Bill Gates）被懷疑有亞氏保加症。（Getty Images）

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