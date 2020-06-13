前After School UIE被批有肚腩患厭食症　8年來只吃一餐餓住減

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韓國女團After School曾因成員平均身高高達168cm而擁高人氣，就連「全球百大美女」Nana都是組合出身。近幾年成員陸續退出，開始個人發展，當中曾因身材比例完美被稱為「國民蜜腿」的32歲UIE，最近在節目《我獨自生活》中分享當年因惡評而患厭食症一事。

Uie是After School的身材擔當，沒想到「國民蜜腿」的名字令她壓力非常大。（segye.com）

UIE出道前是游泳選手出身，因此擁完美比例的姣好身材，結實的大腿又被稱為「國民蜜腿」。可是作為女團成員，難免會有要穿上較少布的打歌服的時候，當時只有22歲的UIE就因露出肚腩而受盡批評，她坦言因惡言而留過多次眼淚。其後UIE積極減肥，在《我獨自生活》中首次公開，轉型成為演員後更不幸患上厭食症的事實。

Uie曾因露出肚腩，而受盡網民的批評。（網上圖片）

點撃睇UIE女團時期的照片：

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UIE出道以來形象健康，與現時強調身形纖瘦的女偶像不同，所以UIE突然瘦至皮包骨現身，的確令粉絲及朋友都非常擔心。UIE講到：「劇集中的角色很悲傷，所以我就餓着減肥，8年來我每天只吃一餐。見到電視劇非常成功，我以為觀眾喜歡我這個模樣……」似乎網友的惡評對她留下非常大的創傷。可是近年UIE成功戰勝厭食症，身體逐漸回復健康，身邊一同合作的演員也大讚她比從前開朗得多。

約三、四年前Uie瘦到皮包骨令粉絲擔心。（mydaily）

UIE早幾年曾經瘦到皮包骨：

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