IU飲水減肥法太離地？　前偶像Way@Crayon Pop公開最貼地瘦身法

瘦身減肥一向是女生終生的課題，在網絡上搜尋的話，不難見到大堆與韓星有關的秘方，包括「IU飲水減肥法」、「丹麥減肥法」、「秀智草食減肥法」和「Apink恩地一隻雞減肥法」等。不過這些標榜快速有效的極端減肥方法，對一般人來說又會否太離地，就交由曾是Crayon Pop一員的Way為大家解答。

曾是爆紅女團Crayon Pop成員的Way近年轉行做YouTuber，拍片分享了不少有關演藝圈的秘聞，儲下不少忠實觀眾。曾經成為女團偶像，經常要上鏡又要露腰，Way自爆當年也試過多個極端的減肥法，她承認以上的偏方對於去水腫的確非常有效，可是負作用卻苦不堪言。以「寶礦力減肥法」為例，Way曾因此在5天內成功減去4公斤，可是背後代價就是連續幾天雙眼都滿佈紅筋，而且外觀看上去狀況也非常差。

Crayon Pop的Way親自嘗試過多個極端瘦身法，曾以寶礦力減肥致雙眼充血。（網上圖片）

韓國偶像減肥法有幾極端？

+ 6 + 5 + 4

與其要參照女偶像們的極端減肥法，過來人Way反而覺得有節制的飲食習慣和運動才是最有效的方法。脫離女團後的Way也講到，近年來瘦身的方法着重「維持」，163厘米高的她亦大方公開體重從未有超過50公斤，可見似乎非常有成效。

163厘米高的Way近年體重都沒有超過50公斤，她表示「習慣」才是秘訣。（YouTube截圖）

按圖睇Way最貼地減肥法：