36歲Dara@2NE1公開瘦身法　出道11年靠三招維持39公斤

提起韓國女團2NE1，除了全能隊長CL外，相信不少讀者都有想起擁有一副童顏外貌的Dara。今年將踏入36歲的Dara在韓國出道前，亦曾在菲律賓活動過，兩地都擁超高人氣。而Dara出道以來都以身形纖幼見稱，可是原來她並沒有「天生瘦」的體質？

Dara表示女團2NE1活動期間，體重只有38至39公斤，猶如小學生一樣。（MBC截圖）

近日Dara在節目《Sister’s Salon》中大方分享她的瘦身法，由於Dara出道以來從來沒有肥過，主持人一問下才得知162厘米高的她，11年來一直維持40公斤的體重，2NE1活動期間更只有38至39公斤，實在瘦得令人驚訝。而更驚人的是，原來Dara並不是「食極唔肥」，紙片人身形也是靠飲食和運動控制。

點撃睇Dara三招獨門瘦身法：

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Dara出道11年來首次公開獨門瘦身法，可是粉絲卻覺得過份嚴厲，比起纖幼身材，反倒更希望偶像能以更健康的方法維持體重。希望讀者亦能尋找到最適合自己的瘦身法，避免因過度減肥而對身體造成負面影響。

Dara在2NE1時期時，她的11字腹肌非常有名！（網上圖片）

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