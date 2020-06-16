狼人殺女神張語噥遭瘋狂粉絲性騷擾　反應超啖定：就怕媽媽嚇到

「狼人殺女神」張語噥日前舉辦首張專輯「SAMMY 1.0」見面會，好友陳零九站台送上一把大剪刀，呼應她〈No More〉MV中持利剪走向雙手被綁在床上的男主角，陳零九笑說：「只要是男人看到剪刀都會覺得怪怪的。」張語噥解釋畫面是喻意「剪掉爛桃花」，陳零九撒嬌笑說：「當然，我就是帶剪刀來助妳一臂之力，預防妳被渣男欺負！」

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在主持人丹尼斯撮合下，陳零九被問到何時寫歌跟張語噥合作？他透露前一晚才剛寫好一首歌，並表示：「這首歌缺一個女vocal，當時馬上就想到語噥！」希望與張語噥來場「詞曲對決」，並當場簽下「合約書」承諾未來將促成合作美事。而她曾因玩「狼人殺」被網友批評，她透露目前已經「訓練」到很淡定，「要越來越放鬆，才不會得失心這麼重！」，雖然網友留言還是會去看，但目前希望專心寫歌。

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張語噥去年底為第三波主打歌〈節奏Rhythm〉赴美國洛杉磯拍攝MV，圍觀人群中竟有男子看著她邊「自慰」，回想過程她相當淡定，被問及是否有類似經驗？她透露之前與媽媽在河堤騎腳踏車時，也遇男子在進行「手部運動」，她說：「我當下不敢跟我媽說，怕她嚇一跳。」也曾遇過粉絲傳「下體照」，但她都無視、就怕被騷擾。

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