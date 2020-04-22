狼人殺女神新歌MV疑抄襲IU　直播玩動物之森鬧網民：敢進來就砲轟

台灣女星荳荳（何紫妍）出道10年，因參與《凹嗚狼人殺》吸引大批粉絲翻紅，近來推出新歌〈可不可愛〉，由呂策、陳大天執導的MV卻被指抄襲IU在2017年推出的歌曲〈Palette〉MV，傳言跨海傳到〈Palette〉MV導演耳裡，對此，陳大天則認錯表示有參考；有網友更爆料未公開發表聲明的荳荳，公開在《集合啦！動物森友會》（動物之森）遊戲直播中反擊：「他們不敢怎麼樣」、「進來絕對會被我們砲轟」等言論，引發眾怒。

台灣女星荳荳何紫妍憑《凹嗚狼人殺》受到關注。（IG@hoelaine1116）

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雖然荳荳並未做出正式回應，不過她的IG、Facebook早已湧入許多網友怒罵「拜託尊重原作」、「抄襲還那麼理直氣壯」、「丟臉丟到國外去還在直播間這麼誇張」；甚至有網友爆料她在《動物森友會》遊戲直播中公開反擊網民：「就是會覺得，會很放大來看，所以我覺得，我們就在直播間開開心心，這是我們的世界，她們也進不來，進來絕對會被我們砲轟，對不對？，他們不敢在這邊怎麼樣，只敢在他們的世界批判。」

激似IU經典歌MV！點圖看〈可不可愛〉MV與〈Palette〉MV對比圖▼▼▼

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事實上，對於抄襲一事，陳大天19日在MV下方留言，坦言參考了7支MV片段：「導演與製作我都是第一次，看到眾多的指教，能使我在未來創作路上更加小心，參考及再創的拿捏，的確需要花更大的功夫，造成大家困擾，請多包涵。」此外，他也向荳荳以及製作團隊道歉，表示：「造成大家這幾天如此負面的觀感，作品是結果論的，也混淆了這次荳荳找我合作的初衷，在這邊跟荳荳以及被我找來的團隊以及網路上對於我這次作品發出任何聲音的各位，在這邊跟所有人致歉。」

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