狼人殺初學者必學10個用字　金水、銀水、表水是甚麼意思？

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《狼人殺》這款遊戲近年掀起一股風潮，尤其是台綜《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》更引起不少討論，讓直播主、和桌遊店熱烈開團。不過對於初學者玩家來說，可能會常常聽不懂高玩常掛在嘴上的專有名詞，到底是什麼意思呢？今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，最常被網友討論的狼人殺經典台詞。
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月13日至2020年01月12日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『狼人殺經典台詞』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（DailyView授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】