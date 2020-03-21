狼人殺初學者必學10個用字　金水、銀水、表水是甚麼意思？

《狼人殺》這款遊戲近年掀起一股風潮，尤其是台綜《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》更引起不少討論，讓直播主、和桌遊店熱烈開團。不過對於初學者玩家來說，可能會常常聽不懂高玩常掛在嘴上的專有名詞，到底是什麼意思呢？今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》調查，最常被網友討論的狼人殺經典台詞。