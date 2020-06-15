陳瀅為角色無懼素顏　監製陳維冠︰我叫佢完全零妝再加黑眼圈

無綫新劇《七公主》現正拍攝中，劇集由黃翠如、林夏薇、高海寧（高Ling）和江嘉敏主演，以七個不同年齡層女性的故事為主題，講述她們相遇和之間的故事。日前，《香港01》直擊拍攝現場，讓大家看看當時的花絮。當日的場口有鄺潔楹（Judy）和高Ling等藝人，不過原來「宅男女神」陳瀅（Jeannie）也有份出演，據知她是客串演出，當日可見，Judy和高Ling也有化足全妝拍劇，唯獨得Jeannie是素顏拍攝，沒有化任何眼妝，而且服裝除了一套T-Shirt牛仔褲的打扮外，也有一套穿上超級市場制服做超市阿姐，為拍劇，完全沒有女神包袱！

素顏Look的Jeannie！（陳順禎攝）

《七公主》監製陳維冠透露原來Jeannie的角色的特別之處就是不化任何妝，因劇集裏面不同角色有不同職業，而她在劇中代表的就是社會上的低下階層，「今次佢最大嘅特色就係我叫佢唔好化妝，完全零妝，出佢最真實嘅一面畀人睇。你知陳瀅幾靚！我叫佢唔好化妝，仲要加多少少黑眼圈，同埋佢嘅性格係唔係好鍾意同人講嘢。」他形容Jeannie的角色是一個「苦女」，從內地來港生活，也生活得不好，而她在劇中跟Judy是好朋友。Jeannie平時給人開朗率直的感覺，看來這次會給人一種新鮮感！

另外，高Ling當日是在「鄧智偉事件」後現身，見她狀態也不錯。（陳順禎攝）

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