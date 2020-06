王敏德(Michael)和名模馬詩慧(Janet)的兩個寶貝女王曼喜(Kayla)和王麗嘉(Irisa)經常在社交平台大曬靚相,今次兩姊妹又孖住去曬太陽,更分享Bikini性感相到IG,Irisa穿着色彩繽紛的泳衣,而且笑得相當開懷,即使是颱風天也無損她的好心情!她留言寫︰「third pic: me laughing at the typhoon.(第三張相︰我在颱風天下大笑。)」引來網民紛紛留言讚她Hot到爆。而家姐Kayla繼續跟女友Elaine Chen放閃,好Sweet!

Irisa真係笑得好開心!(Instagram@irisashannon)

點擊下圖睇佢哋嘅靚相︰

