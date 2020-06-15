香港奇則｜280呎二人住全部間隔大執位　40萬擴大所有空間勁實用

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集就由妹頭帶大家參觀一間有41年樓齡、280呎的單位。屋內是用了近年大熱的minimal極簡設計風格，一起來看看設計師如何為單位大翻新！

單位280呎，原本有兩間房。（《香港奇則》電視截圖）

單位有兩個人住，本來是眼鏡房設計，兩房一廳，廚房和廁所都小得只容納到一個人。另外的問題，是廳位置只有一扇小窗，光線不足。設計師Ricky幫單位來個大改造，使用貼近潮流的極簡設計風，為舊樓注入新感覺。單位改變後以白色為主調，令空間感大增，而Ricky也把原圖則大改動，兩間房變成客廳和開放式廚房，廳就變成房間，浴室搬到原本的廚房位置再將其擴大，令單位所有部分都變大，房子也五臟俱全。

改造後的單位設計感十足。（《香港奇則》電視截圖）

點擊下圖看看改動前的單位︰

+ 3 + 2

開放式廚房和客廳空間看上去很寬敞，放得下大型雪櫃，比起以往改善不少，原來屋主會招呼親戚的家庭聚會，這樣設計的話，溝通就會比較方便。而且，單位只有兩個人住，一間房就足夠。還有一個特別之處是，睡房門是隱藏式門，設計師解釋因為門關上時跟旁邊的飾物櫃一體化，感覺更加簡約有格調。

原本兩間「眼鏡房」的位置。設計師指舊樓的活動性反而更大，因為間隔可以隨意改動，而且樓底相對地高，所以發揮更大。（《香港奇則》電視截圖）

這個單位裝修、家俬連電器是40萬，妹頭大讚︰「呢間屋個裝修費個性價比真係好高，40萬，包埋家俬同電器喎，可能有啲人齋買家俬電器都要10萬，我覺得設計師將呢間屋嘅間隔改動得好好，令到個廁所變返一個幾大嘅廁所，而家咩嘢都齊，廚房又大咗好多，其實佢係將所有嘢都倍大咗，但係你就覺得五臟俱全囉呢間屋。」不過想不到在這個新潮的設計背後，原來屋主是退休人士，令人意想不到呢！

點擊下圖逐格睇︰

+ 57 + 56 + 55

同場加映︰【安樂蝸】夫婦住278呎屋連貓貓都有私人空間 仲放到超多模型

【安樂蝸】夫婦住278呎屋連貓貓都有私人空間 仲放到超多模型