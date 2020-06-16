羅志祥分手宿敵食花生？小鬼黃鴻升聞小豬即變臉：我沒他電話

台灣藝人小鬼黃鴻升和小豬羅志祥搭檔主持《娛樂百分百》約10年，兩人從麻吉到分道揚鑣，各自在演藝圈闖盪。如今小豬形象跌至谷底，小鬼日前出席活動認為此事不需要複雜化：「這是他個人私人戀愛的事情，任何人都不應該過問，就算朋友家人也不需要過問批評。」他早就沒有小豬電話，也沒透過網路私訊：「如果是我會希望一個人靜一靜，五月天歌詞有寫『不打擾是我的溫柔』。」

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小鬼現在手邊剩下《綜藝玩很大》、《聊聊大明星》兩固定節目，先前的《台語我上讚》還在播出中，17直播《趣你的娛樂》則已收攤。他自嘲節目停了只能怪給疫情，短期內外景都只能在台灣錄影《綜藝玩很大》為了作好防疫，遊戲內容都過濾掉飲食類環節，休息時大家也都會戴口罩。

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他的潮牌店也在苦撐，店面生意因疫情影響雪崩式下滑，銷售重心全靠網路。他感謝房東降租，對於換季時業績不佳看得很開：「但店面不會收，實體店面是精神象徵」。不過雖然與啤酒品牌跨界合作，小鬼自招酒量不佳，曾經在楊祐寧家火鍋店醉倒，想爬出去卻不勝酒力在中途睡著，成為眾人嘲笑對象。他表示現在酒量已經有進步，酒品也不錯，只是還是不算很能喝。

小鬼以復古造型呼應活動主題。（聯合報授權使用／李姿瑩攝）

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