李敏鎬擁近7千萬追縱粉絲成演員之冠　超可愛童年照再成熱話

由李敏鎬和金高銀等主演的《The King：永遠的君主》上週收官，雖然劇集收視平平，可是話題度一直非常高，亦讓李敏鎬人氣再次上升。今天（16日）韓國傳媒報道，李敏鎬現時在IG及Facebook等社交媒體上擁近七千萬追蹤粉絲，排行在一眾韓國演員的第一位！

李敏鎬擁近7千萬追縱粉絲，成為演員之冠。（IG/@actorleeminho）

根據韓國傳媒報道，截至今天，李敏鎬在Facebook、IG、Twitter及微博的追蹤人數分別為1730萬、1660萬、300萬和2850萬，坐擁最少6540萬粉絲。見證他了的高人氣外，更是壓倒性排行韓國演員第一位，比金秀賢和玄彬等男神還要高。李敏鎬因一套《The King：永遠的君主》人氣再急升，不少支持多年的粉絲及劇迷都大讚他的轉變，散發出男人踏入30歲的成熟美。

李敏鎬自少就非常可愛，更竟然差點「失蹤兒童」！（網上圖片）

按圖睇李敏鎬成長歷程：

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李敏鎬又一次爆紅，連帶他過去的舊照也再次被翻出。從他的童年照可見，李敏鎬自嬰兒時期擁有一對大眼睛，雙眼皮與長大後一樣深邃。李敏鎬分享過小時候曾與媽媽走失，當時只有5歲的他趁母親不為意時，一人在公園走失了。幸好當時李敏鎬身上掛着住址，有好心人把他帶回家，要不然就差點成為被拐走的「失蹤兒童」。

李敏鎬要上位之時遇上交通意外，直至拍完《花樣男子》才做手術取出腳內的鋼釘。（劇照）

一起回顧李敏鎬出道以來的韓劇作品：

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有指李敏鎬雖然性格內向，可是在學校的人際關係不錯，更憑清秀的外表及優越身高成為女同學間的人氣王。而升上高中後，李敏鎬的外貌更是再升級，因此不時被星探相中，間中擔任模特兒的他，直至高中才考慮入演藝圈。而李敏鎬的星路也不是一帆風順，由出道初的臨時演員時代，獨自被遺留在片場。之後到事業要剛起步時，又遇上嚴重車禍，膝蓋及右大腿要植入鋼釘，在醫院躺了7個月，成為他不願回想的過去。直至現時成為灸手可熱的韓流演員，李敏鎬一路走來的確不容易。

《The King：永遠的君主》收視平平，但李敏鎬的話題性十足。（劇照）

按圖重溫李敏鎬《The King：永遠的君主》劇照：