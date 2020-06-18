吳謹言人氣下滑白鹿受寵爭上位　于正貼文回應鬧網友

由內地金牌製作人于正打造的清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，捧紅女主角吳謹言成為炙手可熱的女明星。不過吳謹言似乎後繼無力，之後演出的作品口碑和收視都大不如前，被認為人氣下滑。而人氣不及從前的另一個原因，就是網友認為她在于正公司失寵，事關于正正力捧公司另一新人白鹿，不時在微博為她宣傳，更不斷讓白鹿參演其製作的劇集女主角，資源似乎比起吳謹言來得多。

對於吳謹言失寵等傳聞，于正近日直接在微博回應，直言這些都是無稽之談，更怒斥網友：「你是我肚子裡的蛔蟲？」為吳謹言發聲，更力證自家藝人是不分彼此的，看來吳謹言在公司花旦地位依然不變。

于正回應吳謹言約滿一事。（于正微博圖片）

現年29歲的吳謹言因為《延禧攻略》走紅，但之後推出的《外灘鐘聲》﹑《皓鑭傳》﹑《你是我的答案》等成績都不太理想，人氣亦大不如前。有見及此不少網友就猜測她在于正公司中失寵，乃至資源不足所以難維持高人氣，早前更盛傳她同于正的合約快到期，已經不考慮再續約，想向外闖的傳聞。

而另一個原因就是大家猜測于正因為力捧新人白鹿的關係所以冷落了吳謹言，令吳謹言在自家花旦地位受影響。翻查資料得知，正得寵的白鹿可以話資源滿滿，在于正旗下的確參演了不少劇集演出，包括《玉樓春》﹑《烈火軍校》﹑《招搖》﹑《世界欠我一個初戀》等，單是2019-2020年就有兩部作品擔任女主角，而且老闆于正擔任製作人，完全不輸師姐吳謹言。

白鹿近年獲于正力捧，接拍了多部劇集女主角。（白鹿微博圖片）

而吳謹言這兩年亦都只是拍攝了兩部于正製作的劇集，包括《傳家》﹑《皓鑭傳》（已播出），同師妹白鹿打成平手。不過最近白鹿似乎有多一個機會參演老闆于正製作的劇集就是《尚食》，這一部古裝美食劇集被外界譽為頂級大戲，會獲安排在湖南衛視金鷹劇場播出。

吳謹言近年人氣下滑。（視覺中國）

《尚食》被譽為內地版《大長今》，講述一名明朝女官排除萬難，憑天賦烹飪才華，最終由宮女升至女秀才，女史到掌膳、司膳的故事，曾經外傳女主角由Angelababy（楊穎）主演，不過被于正一句話否定了，他說：「我肯定還是用自己家裡人，所以不必帶圈内好友入場，我有我的想法，絕對不會被YXH左右？」，所以白鹿主演的可能性極高。另外，于正曾經在微博講過會為旗下藝人白鹿同許凱打造三生三世情人系列，而他們已經合作了《招搖》﹑《烈火軍校》，所以《尚食》極有可能是他們的第三次合作。

白鹿同許凱已經合作了多次了。（視覺中國）

白鹿機會同資源都源源不絕，被外界覺得威脅到師姐吳謹言的地位，但老闆于正就力證自家藝人是相親相愛，望網友不要再挑撥離間造謠生事：「不要扯甚麼合約快到期，甚麼不受寵，你是我肚子裡的蛔蟲？我想啥都知道？我很愛我的藝人，也不輕易簽藝人，簽進來就拉進一個群當親人相處，不分彼此。」還直言每個藝人他都放在心上，只是新人需要多一些照顧而已：「要說真有偏心，也更多偏向新人，畢竟娱樂圈寒冬，明星有選擇，新人更難，當初他們還是新人的時候，我也如此！」所以白鹿受寵只因她是新人而已，吳謹言地位依然不變。