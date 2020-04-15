于正力捧甜美小花白鹿　吳謹言花旦地位受威脅？

內地金牌監製于正近年大膽嘗試用新人演員出演自己的作品，似乎都湊效大受歡迎引起不少話題。而現年29歲的吳謹言就是最佳例子，2018年她擔任女主角在清裝劇《延禧攻略》中有極好的表現，令她一夜之間紅遍大江南北，成為炙手可熱的女明星。

不過她似乎遇到勁敵搶資源，事關老闆于正近年不斷力捧白鹿，接二連三讓她擔任劇集女主角，並且在接下來的新劇《玉樓春》當中，更找了多位女星作配角，這一部劇更被于正證實是最豪華的女星陣容，種種行為跡象不禁令人覺得白鹿會威脅到吳謹言在公司的當家花旦地位。

吳謹言﹑白鹿均是于正旗下藝人。（吳謹言﹑白鹿微博圖片）

現年25歲的白鹿長相甜美甚討人喜愛，自2016年加盟于正旗下公司後，只在電視劇《鳳囚凰》擔任配角而已，其他均是出任女主角居多。而在近月于正就在微博公布新劇《玉樓春》正緊鑼密鼓籌備中，並表明白鹿是第一個進入劇組的演員，其他加盟的演員陣容亦非常強勁，令他自己都認為該劇是他擔任製作人以來最豪華的女星陣容。其實，在去年的時候于正已經在一場記者會當中，官宣了女主角就是白鹿，如今再一次為該劇宣傳，可見他有多麼的重視。

于正不停力捧白鹿。（于正微博圖片）

而他口中的最豪華女星陣容，早前就已被爆出是包括有金晨、舒暢﹑喬欣﹑楊蓉﹑陳都靈等人，這一些女星早就有知名度，而且大部份都是出演女主角居多，如今肯為白鹿作配，可見于正出了多少人情牌。當中楊蓉更是白鹿的同公司師姐，在于正旗下多年甚少出演女主角，如今又為同門師妹作配，可見于正多麼寵愛白鹿。

不少知名女星為白鹿作配。（楊蓉﹑舒暢﹑金晨微博圖片）

而這一個陣容被于正形容為最豪華，則換言之吳謹言主演的《延禧攻略》有比不上之意？另外，于正曾講過要為白鹿與許凱組成三生三世的CP，換言之他們有三部作品會合作推出，目前已播出《招搖》﹑《烈火軍校》兩部劇集，還剩下一部《尚食》還未拍攝。目前白鹿還有五部待播劇在手還未推出，雖然比起吳謹言有七部待播劇集少了兩部，但她上位的程度可以話快速直追，完全深獲于正的喜愛。于正不時在個人微博為白鹿宣傳，對其讚不絕口，如今為她打造最豪華陣容的劇集，難免會令吳謹言的粉絲認為她正在搶資源。

于正早前在記者會宣布《玉樓春》主演就是白鹿。（追劇online微博圖片）