【多圖】佟麗婭穿唐裝跳舞婀娜多姿　預告曝光即引熱討

內地女星佟麗婭自出道起美貌就獲大眾認可，長相甜美具有氣質的她是新疆人，所以與同是來自新疆的古力娜扎、熱依扎同迪麗熱巴被譽為「新疆四美」。而在四美中她更有「新疆第一美」之稱，近日她就因為受電視台邀請，出席活動，在活動上穿著唐裝示人，更在眾人面前跳舞大展曼妙舞姿，預告視頻一曝光即引來熱議。

佟麗婭唐裝好靚。（佟麗婭微博圖片）

擁有深邃五官的佟麗婭近日獲江蘇衛視的邀請，在晚會上準備了跳舞表演。在錄製的曝光視頻中，佟麗婭穿著粉色古裝服示人，梳起唐朝女性流行的高髻，非常漂亮。從小學習舞蹈的她，穿着唐裝展現柔軟身段，舞姿婀娜多姿又嫵媚，她更不時展現甜美笑容，整個表演猶如畫中人走出來似的，畫面非常維美。

舞姿婀娜多姿又嫵媚。（影片截圖）

難得再穿起古裝表演，不少網友一致讚不絕口，稱讚她根本就是仙女下凡，大家在微博留言道：「太美了」﹑「絕代佳人」等，期待她快一些接拍古裝劇。事實上，佟麗婭除了唐裝出眾之外，她穿起異域風情的服飾更明艷動人，展現了自身少數民族的氣息，猶如壁畫中走出來的美人般，不禁令人讚嘆她擁有「新疆第一美」的稱號絕對是實至名歸。

壁畫中走出來的美人？（飯圈阿姨微博圖片）