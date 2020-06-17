【慾罷不能】Francesca被Harry狠飛　拍片爆喊：我以為我們會結婚

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）於4月中播出後成功引起網民熱烈討論，更捧紅了節目中14位參賽者，當中以情侶Francesca Farago和Harry Jowsey最受大家關注。兩人於上月宣布將會結婚，有不少網民都唔睇好，今日Francesca就上載了片段表示被Harry狠飛！

Francesca在YouTube上載的新片以「我們得分手」（Our Break Up）為題，身穿白色緊身背心的Francesca在片中透露Harry因不能忍受遙距戀愛，而提出分手：「我歷盡艱辛為工作來到洛杉磯，我以為我們會走到最後，我以為我們會結婚。」Francesca忍不住爆喊，並表示起初都不想公開事件，以為兩人只是處於冷靜期，更認為會復合，很可惜大家的想法根本不一致。

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其後Francesca透露Harry經常將小事化大，這個情況亦持續了好一段時間，直至Francesca認為事件已經開始對自己的精神健康不利：「我不能繼續假裝一段感情，我們已經分手，亦不會再復合。我不想欺騙我的粉絲，很感謝大家一直以來對我的愛！」另外，消息傳出後有不少網民都表示兩人的戀情只是宣傳節目的伎倆，但有粉絲指Francesca在片段中不停喊，相信是真的愛上Harry，只是Harry是個100%渣男。

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