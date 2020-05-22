【慾罷不能】前度Madison反擊Harry：與Francesca關係為公關伎倆

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Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）有情慾版《雙層公寓》之稱，節目邀請了10位外貌與身材都不俗的約炮高手到海灘度假村參與「禁慾之旅」，節目上架後成功掀起話題，一眾參加者人氣暴升，其中以人氣女王Francesca Farago與澳洲小鮮肉Harry Jowsey這一對的戀情最為觀眾所津津樂道。二人愛得火熱，除了Harry日前在特輯《Extra Hot: The Reunion》中拿着戒指糖向Francesca求婚，二人更不時在社交媒體放閃。

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隨着人氣而來的，還有不少非議，Harry早前被爆出跟Francesca在節目完結後拍拖幾個月就分手，Harry後來更跟另一名參賽者Madison Wyborny拍拖兼同居，卻被女方捉到跟其他女生調情而分手收場！節目在Netflix上架後，Harry高調跟Francesca復合，令不少觀眾懷疑二人拍拖只是為了延續節目效果，是為催化人氣的權宜之計。

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近日Harry前度Madison開腔還擊，表示觀眾的疑心為事實，指二人以情侶之姿出現在大眾眼前只是公關伎倆，Madison說：「Harry有向我控訴Francesca！」這亦成為二人變成情侶的契機：「以他講Francesca有多負面來說，我永遠想不到他會與她復合。他們的關係是100%公關伎倆，而這很明顯有效。」事實證明二人的人氣在節目播出後不斷飆升，Francesca的粉絲在節目播出前還是31萬，一個月後已上升近15倍至452萬；Harry的粉絲亦已逾381萬，二人各自建立個人事業孖住搵真銀，成為節目的最大贏家！

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